Tony Cairoli (KTM): Hobby-Cross-Event in Ottobiano

Italiens Motocross-Ikone Antonio «Tony» Cairoli veranstaltet Anfang Oktober auf der ehemaligen Grand Prix-Piste von Ottobiano ein Cross-Wochenende für seine Fans, die streng limitierten Plätze waren schnell ausverkauft.

Red Bull-KTM-Star Tony Cairoli hatte am Wochenende seinen letzten großen Auftritt beim Motocross der Nationen in Red Bud in den USA. Der Italiener sicherte sich in der Klasse MXGP Rang 6 vor Max Nagl. Für das Team Italien mit seinen Kollegen Mattia Guadagnini (GASGAS) und Andrea Adamo (GASGAS) sprang am Ende Rang 4 heraus.

Für Cairoli, der am vergangenen Freitag seinen 37. Geburtstag gefeiert hat, wird das Leben jetzt sicher etwas an Geschwindigkeit verlieren. Der gebürtige Sizilianer soll aber fallweise noch für die KTM-Offroad-Rennabteilung Testarbeit erledigen und wird auch in die Abwicklung und Organisation der Motocross-Rennaktivitäten bei den Marken der Pierer-Gruppe eingebunden.

Im Herbst haben einige Cairoli-Fans noch die Möglichkeit auf ein gemeinsames Wochenende auf der Rennstrecke. «TC222» lädt am 8. und 9. Oktober zum Event «TC222 Ride United». Dabei gibt es gemeinsames Fahren unter der Anleitung und mit Tipps des Champions. Der Event wird vom Cairoli-Fanclub organisiert.

Für diese Veranstaltung waren 50 Plätze zu je 350 Euro ausgeschrieben – und nach wenigen Tagen waren die Teilnehmer-Pakete ausverkauft. Enthalten sind im Preis ein Willkommens-Paket mit TC222-Accessoires, ein Willkommens-Dinner und ein Mittagessen für zwei Personen sowie eine Urkunde für alle Teilnehmer.

Apropos: Eine tolle Möglichkeit, sich die beeindruckende Karriere von Cairoli bei kühlerem und herbstlichem Wetter vor Augen zu halten, ist der Film über den neunfachen Champion. Der Streifen trägt den einfachen Titel «Antonio Cairoli – the Movie».