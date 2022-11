Verletzungsupdate von Thomas Kjer Olsen

Nach seinem schweren Unfall in Kegums und der daraus resultierenden Kopfverletzung ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Thomas Kjer Olsen konnte inzwischen wieder mit dem langwierigen Aufbautraining beginnen.

Am 23. April 2022, genau an seinem 25. Geburtstag, stürzte Thomas Kjer Olsen im Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Lettland in Kegums und zog sich dabei schwere Kopf- und Nackenverletzungen zu. Der Däne musste eine Woche lang in ein künstliches Koma versetzt werden. Von Anfang an war klar, dass Olsen eine lange und schwierige Zeit der Rehabilitation bevorsteht.

Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahr vergangen und es kommen endlich gute Nachrichten von TKO: «Ich kann die Orthese jetzt abnehmen. Es bleibt aber ein harter Kampf, meinen Nacken wieder beweglich zu bekommen. Langsam wird er flexibler. Momentan versuche ich, meine Fitness zu verbessern, da ich definitiv nicht mehr in der Form wie früher bin. Ich mache Nackentraining, gehe Laufen, Radfahren und gehe ins Fitnessstudio. Es gibt noch viel zu tun, bevor ich wieder auf ein Motorrad steigen kann.»