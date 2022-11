Beta 2023 in der WM mit neuem Werksteam?

Der italienische Hersteller Beta trennt sich vom bisherigen Werksteam SDM-Corse Racing. Nach dem Ausscheiden von Jeremy van Horebeek aus der WM ist die Zukunft von Beta in der Motocross-WM unklar.

Seit 2020 war Beta war in der Motocross-WM vertreten und erzielte mit Jeremy van Horebeek einige Aufmerksamkeit. Nicht selten wirkte aber auch der Belgier etwas zerknirscht, wenn er mit der Technik des neuen Bikes haderte. Trotzdem erreichte er einige Top-10-Ergebnisse. Das Team SDM-Corse Racing war mit vergleichsweise kleinem Besteck als offizielles Werksteam der Italiener im Paddock vertreten.

Nun wurde die Trennung zwischen Beta und SDM-Corse Racing bekanntgegeben. «Die Zusammenarbeit mit Betamotor endet für uns», erklärte das Team. «SDM-Corse möchte dem Unternehmen für das Vertrauen danken, das uns in den beiden Jahren entgegengebracht wurde. Wir sind stolz, dass wir die marke Beta nach vielen Jahren wieder auf die Rennstrecken bringen konnten. Es war eine herausfordernde und aufregende Zeit, die unsere Professionalität noch weiter gestärkt hat. Wir konnten wichtige Erkenntnisse für das Debüt eines völlig neuen Motorrades gewinnen. Unser besonderer Dank gilt Jeremy van Horebeek, der immer an dieses Projekt geglaubt und uns bei diesem Abenteuer begleitet hat. Wir konnten mit ihm von Anfang an in den Top Ten mithalten.»

Jeremy van Horebeek beendete nach dem Motocross der Nationen seine Karriere und steht als Fahrer künftig nicht mehr zur Verfügung. Ob und mit welchem Team Beta weitermachen wird, ist im Moment noch unklar. Im Gespräch scheint Marchetti Racing zu sein, aber offizielle Stellungnahmen gibt es derzeit keine. Auch die Zukunft von SDM-Corse-Racing ist derzeit noch nicht geklärt.