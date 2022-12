Ben Watson wird Beta-Werksfahrer

Nachdem Ben Watson seinen Platz im Kawasaki-Werksteam räumen musste, fand er im Beta-Werksteam von Marchetti Racing eine neue Teamheimat. Der Brite wird Teamkollege von Alessandro Lupino.

Das Engagement von Ben Watson im letzten Jahr als Kawasaki-Werksfahrer verlief mehr als enttäuschend. Schnell war klar, dass der Brite keine Chance haben würde, bei den Grünen zu bleiben. Kawasaki sah sich nach Ersatz um und verpflichtete den Australier Mitchell Evans, der seinerseits seinen Platz bei HRC zugunsten des Spaniers Ruben Fernandez räumen musste.

Damit stand Watson zunächst ohne Team da. Auf der anderen Seite kündigte Beta die Partnerschaft mit dem Team SDM Corse und nach dem Karriereende von Jeremy van Horebeek war zunächst unklar, ob Beta sein Werks-Engagement überhaupt fortsetzen wird. Doch Beta begründete eine neue Partnerschaft mit Marchetti Racing und engagierte Alessandro Lupino. Der zweite Beta-Werksfahrer wird nun Ben Watson sein, der einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

«Ich bin allen Beteiligten dankbar für die Unterstützung. Im Team wurde ich wie in eine Familie aufgenommen. Wir sehen uns beim WM-Auftakt in Argentinien.» Die WM-Saison 2023 beginnt am 12. März 2023 in Villa La Angostura.