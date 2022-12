Tim Gajser (Honda): «Herlings? 2023 wird interessant»

HRC-Star und MXGP-Weltmeister Tim Gajser stand am Montag im Rahmen des «Motorsports Announcement 2023» von Honda Rede und Antwort. Thema war dabei unter anderem das Comeback von Jeffrey Herlings.

Tim Gajser sicherte sich 2022 mit 106 Punkten Vorsprung auf den Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) in überlegener Manier seinen fünften WM-Titel, den vierten in der Königsklasse MXGP. Auf dem Weg dahin feierte er zehn Gesamtsiege bei 18 ausgetragenen GP.

Einen Titelgewinn besonders hervorheben möchte der 26-jährige Slowene dabei nicht. «Jeder WM-Titel ist besonders. Es ist schwierig, sie zu vergleichen. Denn du musst für jeden hart arbeiten, um diesen Erfolg zu erreichen», entgegnete er in einer kleinen Online-Presserunde. «Es fühlt sich aber großartig an. Ich habe immer davon geträumt, ein Weltmeister zu sein. Dass ich jetzt schon ein fünffacher Weltmeister bin, ist unglaublich. Hinter uns liegt eine großartige Saison, in der ich viele Rennen und GP gewonnen habe – und am Ende einen weiteren Titel. Eine bessere Saison hätte ich mir nicht wünschen können.»

Allerdings merkten viele Beobachter auch immer wieder an, dass mit Jeffrey Herlings (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) die wohl stärksten Konkurrenten in der abgelaufenen Saison ganz bzw. über weite Strecken ausfielen. 2023 hoffen die Fans auf eine Neuauflage des spannenden Titelkampfs 2021 rund um Herlings, Febvre und Gajser, der erst im letzten Rennen zu Gunsten des Red Bull-KTM-Stars entschieden wurde.

Titelverteidiger Gajser rechnet in der kommenden Saison mit starken Herausforderern. «Definitiv, mit Jeffrey und Romain», bestätigte er. «Ich hoffe, wir bleiben im Winter alle fit und gesund. Ich glaube, es wird eine interessante Saison. Wenn jeder am Startgatter stehen wird, so viele große Namen... Ich glaube, wir werden es genießen, gegeneinander zu kämpfen. Uns erwartet eine gute Saison.»

Bereitet sich der Honda-Werksfahrer in diesem Winter anders vor oder verändert er seine Herangehensweise, um gegen Herlings und Co. gewappnet zu sein? «Wenn ich ganz ehrlich bin, verändere ich immer etwas, jedes Jahr», schilderte er auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Ich glaube, dass du jedes Jahr das Training und alles noch eine Stufe steigern musst. Wenn du so trainierst wie im Jahr zuvor, wird es nicht gut genug sein. Denn jeder ist noch hungriger, jeder trainiert noch mehr, jeder will den Titel gewinnen. Also ja, ich verändere immer etwas, kleine Dinge. Ich trainiere noch härter und versuche, mich zu verbessern, um noch besser in Form und besser vorbereitet zu sein, wenn das Startgatter zum ersten Mal fällt. Und das Wichtigste ist auch, dass man während der Off-Season gesund bleibt, damit man keine Wochen verliert. Das ist sehr wichtig, dass man einen guten Plan hat und alles kalkuliert, um für das erste Rennen bereit zu sein.»

Zur Erinnerung: Der MXGP-Saisonauftakt 2023 ist für den 12. März in Argentinien angesetzt. Gajser und sein neuer HRC-Teamkollege Ruben Fernández werden zur Vorbereitung aber schon im Februar die «Internazionali d’Italia» bestreiten.

Worin sieht Gajser 2023 die größte Herausforderung? «Ich weiß nicht, es gibt immer Herausforderungen», grübelte er kurz. «Wie schon gesagt, Jeffrey wird zurückkommen, es gibt so viele gute Fahrer in der Klasse. Es wird also viele Kämpfe geben. Als Fahrer versuche ich einfach, mich bestmöglich vorzubereiten und bereit zu sein, um diesen WM-Titel zu verteidigen.»

Der sechste Titel ist natürlich das erklärte Ziel des 26-Jährigen: «Genau, das Ziel ist definitiv zu versuchen, den Titel zu verteidigen. Gleichzeitig ist das Ziel aber auch, das Fahren und die Rennen bestmöglich zu genießen: Dass man versucht Spaß zu haben und sich nicht zu sehr unter Druck setzt, dass ich einfach ich selbst bin. Denn ich weiß, dass ich sehr schnell sein kann, wenn ich es genieße und Spaß auf dem Motorrad habe. Das ist also das Ziel», fasste Tim Gajser zusammen.

Provisorischer Kalender der Motocross-WM 2023 (Stand: 10.10.2022)

12. 03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26. 03. - TBA

08. 04. - TBA, WMX, EMX125

16. 04. - MXGP of Trentino Pietramurata (I), EMX125, EMX250

30. 04. - MXGP of Portugal Agueda, EMX125, EMX250

07. 05. - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX250

21. 05. - MXGP of France, Villars sous Ecot (F), WMX, EMX125

04. 05. - MXGP of Latvia, Kegums , EMX125, EMX250

11. 06. - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX125, EMX250

25. 06. - MXGP of Sumbawa , Samota-Sumbawa (Indonesien)

02. 07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16. 07. - MXGP of Czech Rep., Loket, EMX65, EMX85, EMX2t

23. 07. - MXGP of Flanders, Lommel, EMX250, EMXOpen

06. 08. - MXGP of Finland, TBA, EMX125, EMX250

13. 08. - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

20. 08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX125

03. 09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

17. 09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01. 10. - TBA

15. 10. - MXGP of GB, Matterley Basin, EMX125, EMX250