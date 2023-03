Tim Gajser (Honda): «Ich mache Fortschritte»

Die Motocross-WM beginnt am kommenden Wochenende ohne den verletzten Titelverteidiger Tim Gajser (Honda). Nun gab der Weltmeister ein Update. Gajsers Teamkollege Ruben Fernandez hat sich viel vorgenommen.

Am kommenden Wochenende beginnt in Argentinien die Motocross WM 2023 ohne den Titelverteidiger Tim Gajser, der sich bei seinem Crash beim Vorsaisonrennen in Pietramurata den rechten Oberschenkel gebrochen hatte. «Natürlich bin ich sehr enttäuscht, denn ich mag die Strecke in Villa La Angostura sehr. Es ist ein sehr schöner Ort, die Fans sind einzigartig und ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Leider gehören Verletzungen zu unserem Sport dazu. Mein Fokus liegt nun auf der schnellstmöglichen Genesung. Wir bewegen uns definitiv in die richtige Richtung aber es ist noch zu früh, einen Zeitpunkt für meine Rückkehr zu nennen.»

In Argentinien wird also der Spanier Ruben Fernandez das HRC-Werksteam vertreten. «Ich wünsche Ruben viel Erfolg und hoffe, dass er eine starke Leistung zeigt», meint der Weltmeister.

Der Spanier fühlt sich in Argentinien beinahe wie zu Hause: «Da in Argentinien Spanisch gesprochen wird, ist es für mich besonders schön, mit den Fans in meiner Muttersprache zu reden. Letztes Jahr bin ich im zweiten Lauf Dritter geworden und absolvierte auch einige Führungsrunden. Daran will ich anknüpfen und mich verbessern. Ich freue mich auf das Rennen und die Saison.»