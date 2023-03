Jeffrey Herlings (Red Bull KTM): Noch mehr Rennen!

Red Bull-KTM-Motocross-Star Jeffrey Herlings hat nun konkrete Pläne für die Saison 2023 und wird neben den WM-Läufen auch mehrere nationale Rennen fahren.

Jeffrey Herlings startet am heutigen Sonntag im französischen Lacapelle Marival, wo für den Niederländer somit auch noch die letzte Gelegenheit zur Vorbereitung für den WM-Auftakt der MXGP-Kategorie, der am 12. März in Bariloche in Patagonien über die Bühne geht.

Der fünffache Weltmeister kämpft sich im Moment wieder schrittweise an seine Topform heran und erklärte bereits nach seinem Einsatz in Hawkstone Park, dass er dafür noch einige Zeit brauchen werde. «Rom wurde auch nicht an rinrr erm Tag erbaut», erklärte «The Bullet».

Fakt ist: Der 28-jährige Herlings benötigt nach einem kompletten Jahr Rennpause auf seinem Weg zurück so viele Rennkilometer, wie nur irgendwie möglich. Als Konsequenz wird der Red Bull-KTM-Superstar in diesem Jahr zur Freude der nationalen Fans auch die niederländische Meisterschaft, die Dutch Masters, bestreiten.

Das Timing ist aus der Sicht von Herlings extrem günstig, denn die «Dutch Masters» starten bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr vom WM-Auftakt aus Argentinien am 19. März in Harfsen.

Danach folgen zum aktuellen Stand noch die Termine am 23. April in Oldenbroek und am 29. Mai in Markelo, wo auch bereits WM-Rennen ausgetragen wurden.

Übrigens: Auch der Deutsche Henry Jacobi (KTM Sarholz) bestritt in seiner Zeit bei F&H Kawasaki die Dutch Masters und gewann sogar die 250er-Gesamtwertung im Jahr 2019.

Ergebnis Hawkstone International 2023, MX1:

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Brent van Doninck (B), Honda, 3-4

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 7-2

5. Adam Sterry (GB), KTM, 4-6

6. Henry Jacobi (D), KTM, 5-5

Superfinale:

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Brent van Doninck (B), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Henry Jacobi (D), KTM