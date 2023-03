Sacha Coenen (KTM): Kein WM-Start wegen Schulter-OP

Das Red Bull KTM Werksteam wird ohne Sacha Coenen zum Saisonauftakt nach Argentinien fliegen. Der Belgier muss sich einer OP an der linken Schulter unterziehen. Wann Sacha in die WM einsteigt, ist noch ungewiss.

Am kommenden Wochenende beginnt die Motocross-WM in Argentinien. Das Red Bull KTM Werksteam sollte ursprünglich mit 3 MX2-Piloten (Andrea Adamo, Liam Everts und Sacha Coenen) und einem MXGP-Fahrer (Jeffrey Herlings) antreten, doch der erste WM-Auftritt des belgischen Youngsters Sacha Coenen musste wegen eines anstehenden chirurgischen Eingriffs an der linken Schulter verschoben werden, wie das Team mitteilte.

Auch sein MX2-Teamkollege Liam Everts wird leicht angeschlagen nach Argentinien fliegen. 'Liamski' hat sich im Training eine schmerzhafte Handgelenksverletzung zugezogen, wird aber dennoch am Wochenende sein Debüt im offiziellen KTM-Werksteam geben.

MXGP-Protagonist Jeffrey Herlings fühlt sich nach seinem Doppelsieg in Lacapelle Marival bereit für den Saisonauftakt. «Ich habe das Gefühl zurück», erklärte der Niederländer. «Ich werde mein Bestes geben, aber nach einem Jahr Pause ist ein Ergebnis zwischen P3 und Rang 6 realistisch. Wir werden in den ersten 5 WM-Runden noch etwas Aufbauarbeit leisten müssen. Aber die Saison wird lang genug sein und wir werden genügend Möglichkeiten haben.»

Der neunfachen Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli wird am kommende Wochenende erstmals bei einem WM-Lauf als Team Manager in Aktion treten. «Es ist schade, dass Sacha nicht dabei ist und dass Liam nicht ganz fit ist. Aber es wird eine lange Saison und wir werden sie ohne Druck angehen.»