Jorge Prado (GASGAS): Taktische Meisterleistung

Red Bull-GASGAS-Star Jorge Prado analysiert das Motocross-Quali-Rennen von Frauenfeld/CH und seine sehr späte Attacke gegen Kawasaki-Ass Romain Febvre, die ihm den dritten Quali-Sieg einbrachte.

Jorge Prado war der Mann des Quali-Rennens bei der Motocross-GP-Rückkehr in der Schweiz. Der Spanier gewann das Rennen in Frauenfeld am Samstag mit einer späten Attacke gegen Kawasaki-Hoffnung Romain Febvre und streifte somit ein weiteres Mal zehn WM-Punkte ein – für Prado war es der dritte Sieg im dritten Quali-Rennen 2023.

Prado schoss mit seiner GASGAS unfassbar aus dem Startgatter und hatte vor der ersten Kurve bereits eine knappe Motorradlänge Vorsprung auf die Konkurrenz. «Mein Start war perfekt, aber ich wäre in der ersten Kurve dann fast ausgerutscht, es war extrem rutschig», stellte der zweifache MX2-Weltmeister fest.

«Es war ein guter Renntag für mich», stellte der 22-jährige Wahl-Belgier fest. «Ich habe nach dem Start die Führung verloren und war dann einige Runden lang auch sehr vorsichtig, ich habe Romain vorne fahren lassen. Ich habe hinter Romain Zeit gebraucht und die Lage beobachtet, weil es auch schwierig war, richtig nahe an den Vordermann heranzufahren.»

In der Schlussphase kam GASGAS-Hoffnung Prado jedoch wieder etwas näher an den führenden Febvre heran, der sich im Verkehr der zu überrundenden Fahrer vom Verfolger nie lösen konnte.

Eine halbe Runde vor Schluss hatte sich Prado auf der Geraden nach der schnellen Rhythmus-Wellen-Sektion nahe genug an Febvre herangepirscht. «In der letzten Runde habe ich gewusst, wo ich die Gelegenheit für ein Manöver habe und habe es dann auch versucht. Daher bin ich auch super glücklich. Ich hatte einen sehr guten Rhythmus und es war ein weiterer wichtiger Sieg.»

Qualifikationsrennen MXGP Frauenfeld, 8. April

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Alberto Forato (I), KTM

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Ruben Fernandez (ESP), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Conrad Mewse (GB), Honda

13. Brent van Doninck (B), Honda

14. Benoit Paturel (F), Yamaha

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha

17. Pauls Jonass (LAT), Honda

18. Stephen Rubini (F), Honda

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Brian Bogers (NL), Honda

ferner:

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Noah Ludwig (D), KTM

28. Maximilian Spies (D), KTK

31. Paul Haberland (D), Husqvarna

WM-Zwischenstand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 110

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 101, (-9)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 87, (-23)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 84, (-26)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 76, (-34)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 69, (-41)

7. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 65, (-45)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 62, (-48)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-54)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 55, (-55)

ferner:

19. Tom Koch (D), KTM, 11 (-99)

20. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 5, (-105)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 5, (-105)