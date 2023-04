Romain Febvre (Kawasaki): Von Jorge Prado überlistet

Kawasaki-MXGP-Werksfahrer Romain Febvre spricht über sein sehr spät verlorenes Quali-Rennen von Frauenfeld und die Bedingungen auf Piste auf dem Areal «Schollenholz».

Der Samstag sorgte bei der Rückkehr der Motocross-WM in der Schweiz in Frauenfeld für ein MXGP-Quali-Rennen, das an der Spitze eher arm an Ereignissen war. Romain Febvre führte beinahe die gesamte Renndistanz über, ehe er vom Spanier Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) in der allerletzten Runde auf der Außenbahn überrascht wurde.

«Ich hatte in der ersten Runde sehr gute Linien, somit konnte ich an meinen Rivalen vorbei und in Führung gehen», berichtet Febvre, der zu Beginn nahezu durch die tiefen Spurrinnen flog. «Ich hatte gute Linien und habe mich auch gut gefühlt. Aber später bekam ich dann wie auch meine Kollegen Probleme mit den überrundeten Fahrern.»

Febvre konnte daher Prado auch nie ganz abschütteln, im Gegenteil. Febvre zur Situation: «In der letzten Runde hat mich Prado dann überholt. Er hat in einer Kurve die Außenspur genommen, diese war schneller als meine Linie und ich konnte ihm somit nichts entgegen setzen. Klar bin ich enttäuscht, dass ich den Sieg in der letzten Runde verpasst habe.»

Zu seinem Start auf dem schwierigen Geläuf von Frauenfeld sagte der MXGP-Weltmeister von 2015: «Das Hinterrad hat am Start ein wenig durchgedreht, aber das Motorrad war dann auf der Geraden so gut, dass ich wieder aufgeholt habe und nach der zweiten Kurve schon Fünfter war. Es war in Summe doch ein guter Tag für mich. iIch bin happy mit meinem Motorrad und auch mit meiner fahrerischen Leistung.»

Qualifikationsrennen MXGP Frauenfeld, 8. April

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Alberto Forato (I), KTM

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Ruben Fernandez (ESP), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Conrad Mewse (GB), Honda

13. Brent van Doninck (B), Honda

14. Benoit Paturel (F), Yamaha

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha

17. Pauls Jonass (LAT), Honda

18. Stephen Rubini (F), Honda

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Brian Bogers (NL), Honda

ferner:

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Noah Ludwig (D), KTM

28. Maximilian Spies (D), KTK

31. Paul Haberland (D), Husqvarna

WM-Zwischenstand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 110

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 101, (-9)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 87, (-23)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 84, (-26)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 76, (-34)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 69, (-41)

7. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 65, (-45)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 62, (-48)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-54)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 55, (-55)

ferner:

19. Tom Koch (D), KTM, 11 (-99)

20. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 5, (-105)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 5, (-105)