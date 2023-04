Clement Desalle wird Triumph-Testfahrer

2024 will Triumph mit vollem Factory-Support in die Motocross-WM und in die US-Supercross-Meisterschaften einsteigen. Der Standort für das WM-Team wird in das frühere KRT-Team in Eindhoven sein.

2024 will Triumph in die MX2-Motocross-WM und in die US- SuperMotocross-Meisterschaften mit komplettem Factory-Engagement einsteigen. 2025 soll das Engagement auf die MXGP erweitert werden. Mit US-Multi-Champion Ricky Carmichael als Markenbotschafter und Bobby Hewitt als als SMX-Teamchef holte sich die Traditionsmarke schon echte Hochkaräter an Bord.

Nun rückt das Offroad-Debüt von Triumph in greifbare Nähe und mit Clement Desalle sowie Ivan Tedesco holten sich die Briten zwei Testfahrer ins Boot, die mit dem Motocross-Sport in heutiger Zeit bestens vertraut sind und zugleich einen reichen Erfahrungsschatz mitbringen. Desalle wird in Europa für den WM-Einsatz testen, Tedesco für die US-Serien.

Clément Desalle war in seiner aktiven Zeit einer der beständigsten Fahrer im WM-Feld. Der Belgier wurde dreimal Vizeweltmeister, dreimal WM-Dritter und zweimal WM-Vierter. 'MX Panda' gewann 23 Grands-Prix. 2020 zog er sich aus der WM zurück und wurde Yamaha-Testfahrer.

«Ich werde nun meine Erfahrung als professioneller Grand-Prix-Fahrer nutzen, um die Entwicklung des Serienmotorrads zu einem vollwertigen Factory-Bike voranzutreiben. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt», erklärte Desalle.

Bei Triumph wird Clement Desalle wieder unter der Leitung von Thierry Chizat-Suzzoni arbeiten, dem früheren KRT-Team-Manager. Nachdem Kawasaki das Team ICE ONE RACING von Formel-1-Ikone Kimi Räikkönen zum offiziellen Factory-Team erklärte, wechselte Thierry Chizat-Suzzoni mit seiner Team-Infrastruktur zu Triumph. Das künftige MXGP/MX2-Team wird sich also am früheren KRT-Standort in der Nähe von Eindhoven befinden. Triumph Racing hat seinen Sitz in im englischen Hinckley, wo sich auch die Offroad-Design-Engineering-Abteilung befindet.

Auch in den USA startet Triumph nun voll durch: Ivan Tedesco soll in Amerika die Test- und Entwicklungsarbeit übernehmen. Tedesco gewann 2004 und 2005 die AMA 125 ccm Westküstenmeisterschaften. 2005 wurde er AMA US-Motocross-Champion der 125er Klasse. 2005, 2006 und 2009 gewann er als Teil der US Nationalmannschaft das Motocross der Nationen. 2014 beendete er seine aktive Karriere und wurde Trainer.

«Es ist toll, jetzt wieder mit Ricky [Charmichael] und Bobby [Hewitt] zusammenarbeiten zu können», erklärte Tedesco. «Ein neues Motorrad zu entwickeln und es zu einem rennfertigen Paket zu machen, ist eine einmalige Gelegenheit.»