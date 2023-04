Frauenfeld: Was passierte beim Crash von Jago Geerts?

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gilt 2023 als Topfavorit auf die Krone der Motocross-WM MX2. Dem Belgier passieren jedoch regelmäßig grobe Fehler, die ihm wertvolle Punkte kosten. In Frauenfeld war es wieder so weit.

Jago Geerts erlebte beim MX2-Meeting in Frauenfeld einen Tag, wie er ihn mittlerweile mehrfach durchmachen musste: Der Vorsprung wurde herausgefahren, die Linien scheinen sicher und keiner seiner Kontrahenten kann auch nur ansatzweise das Tempo des Belgiers mitgehen. Plötzlich und wie aus dem Nichts passiert dann ein kleiner oder größerer Fehler und die Panik ist groß.

Bereits beim zweiten GP im italienischen Riola Sardo stürzte Geerts in Führung liegend und sowohl Kay De Wolf (Husqvarna) als auch Simon Längenfelder (GASGAS) zogen vorbei. Im Anschluss folgte eine fulminante Aufholjagd und nachdem er wieder mit viel Mühe an der Spitze des Feldes war, würgt er den Motor ab. Der Motor sprang an und er lag wieder auf Rang drei. Bis zum Rennende schaffte er es an Längenfelder vorbei, an De Wolf nicht. Der Yamaha-Pilot verschenkte drei wichtige Punkte.

Das Ego der vergangenen Jahre konnte der 22-Jährige bisher auch in seiner letzten MX2-Saison noch nicht ablegen, denn eine ähnliche Geschichte passierte dem Wahl-Monegassen nun auch wieder in Frauenfeld beim ersten Lauf. Mit über sieben Sekunden Vorsprung mussten nur noch drei Runden absolviert werden, bis der sicher geglaubte Sieg wieder von einem Fehler entrissen wurde.

Vor der Boxengasse fuhr Geerts in eine Splitlane. Kurz darauf flog er heftig vom Motorrad und musste mehrere Meter zurücklaufen. Auch Geerts kann sich den Sturz nicht erklären und der Schaden war riesig.

«Es ist wirklich sehr merkwürdig. Ich habe genau diese Linie jede Runde genommen und dann, als noch etwa drei Runden zu fahren waren, nahm ich sie wieder. Ich habe einen heftigen Kick bekommen und ich weiß nicht wirklich, was da passiert ist. Es muss ein Stein oder etwas in dieser Art in der Rille gewesen sein. Ich bin dann ziemlich heftig gestürzt und der Lenker war verbogen. Ich konnte nur noch Siebter werden.»

Der Lenker war so krumm, dass es auch nicht mehr möglich war, die Vorderradbremse zu benutzen. So konnten die anderen Fahrer ohne große Probleme am Yamaha-Star vorbeiziehen. Von Rang eins auf Rang sieben entspricht einem Verlust von elf Punkten. Durch den Sturz war der Yamaha-Pilot auch für den zweiten Lauf angeschlagen und völlig ausgepowert, was er aber mit einem dritten Rang im zweiten Rennen gut kaschierte.

Am Ende reichten die beiden Rennergebnisse für Gesamtrang fünf, was dem WM-Führenden natürlich nicht genug ist. Trotzdem hat er immer noch ein Polster von 20 Punkten gegenüber seines Teamkollegen Thibault Benistant.

Ergebnis MX2, Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (ESP), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (ESP), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (ESP), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20

WM-Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159 Punkte

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)