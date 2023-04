Tim Gajser (Honda): «Bald wieder auf dem Motorrad»

MXGP-Weltmeister Tim Gajser steht knapp zwei Monate nach seinem schweren Sturz in Arco vor der Rückkehr auf seine Honda CRF450R, bis zum Comeback in der WM wird es aber noch dauern.

Am Wochenende gastiert die Motocross-WM in Arco di Trento, wo sich Tim Gajser in der Vorsaison bei den «Internazionali d‘Italia» am 19. Februar den rechten Oberschenkel brach. Den Grand Prix in Norditalien, der für den 26-jährigen Slowenen dank seiner vielen Fans stimmungsmäßig einem Heimrennen gleichkommt, wird Gajser in diesem Jahr auslassen müssen. Das bestätigte Honda am Donnerstag.

«Ich bin sehr enttäuscht, den Trentino-GP zu verpassen, weil ich dort so viele gute Rennen hatte und die Fans immer großartig sind und mich immer anfeuern», bedauerte der fünffache Weltmeister.

Die gute Nachricht: Seine Genesung läuft weiterhin nach Plan. «Die Reha läuft gut, mein Bein wird stärker und mein Arzt war von den Fortschritten beeindruckt», unterstrich Gajser. «Ich werde bald versuchen, wieder auf das Motorrad zu steigen, und wenn ich das einmal gemacht habe, werde ich eine viel klarere Vorstellung davon haben, wann ich auch wieder in die Rennen einsteigen kann.»

Ein Comeback-Datum gibt es noch nicht. Aus Slowenien ist aber zu hören, dass der Honda-Star angesichts des ohnehin schon großen Rückstands in der WM-Tabelle (Leader Jorge Prado hat bereits 155 Punkte auf dem Konto) nichts überstürzen will. Daher ist auch in zwei Wochen in Águeda/Portugal noch nicht mit Gajser zu rechnen, der stattdessen trainieren und seine WM-Rückkehr in Ruhe vorbereiten will.