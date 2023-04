Liam Everts (KTM/7.): Die Lernphase geht weiter

Red Bull-KTM-Pilot Liam Everts hatte auch beim Schweizer Grand Prix in Frauenfeld gegen seinen Teamkollegen Andrea Adamo das Nachsehen und spricht über die Verhältnisse auf der Piste von Schollenholz.

Die Debüt-Saison als offizieller Werksfahrer im Team von Red Bull KTM verläuft für Liam Everts durchaus solide. Echte Spitzenergebnisse fehlen dem 18-jährigen Belgier aber auch nach der dritten Station im MX2-WM-Kalender.

Im Gegensatz dazu hat sein neuer Teamkollege Andrea Adamo (19) in dieser Saison bereits zweimal den Sprung auf das Treppchen geschafft. Everts‘ bestes Einzelergebnis war bisher P5 in Argentinien.

Auch beim Schweizer Grand Prix am Osterwochenende in Frauenfeld stand Everts im Schatten des Sizilianers Adamo, der den Tag mit den Ergebnissen 3 und 2 als starker Zweiter abschloss und schon im Vorjahr für SM Action GASGAS einmal MX2-Podiumsluft schnupperte.

Für Everts sprangen in Frauenfeld die Ränge 8 und 6 heraus, was in der Tageswertung Platz 7 ergab. «Mein Quali-Rennen ist am Samstag gut gelaufen und auch im ersten Rennen war meine Pace gut, aber dann bin ich aufgehalten worden», erklärt der Sohn von Rekord-Weltmeister Stefan Everts. «Ich bin dann kurz ausgerutscht und hatte danach Probleme, meinen Rhythmus wieder zu finden.»

«Im zweiten Rennen war ich die meiste Zeit über auf P5, bis in der Schlussphase dann Kay De Wolf vorbeigekommen ist. Aber der sechste Rang und der siebte Tagesrang fühlen sich wie eine Verbesserung an», so Liam.

Zu den Verhältnissen auf dem eher engen und tief zerfurchten Wiesenkurs sagte Everts: «Ich mag diese Piste eigentlich. Es war am Samstag besser zu fahren. Es gab mehr Linienoptionen und es war etwas langsamer als am Montag. Es war mit der Pause am Sonntag ein ungewöhnliches Wochenende, aber wir haben das Beste daraus gemacht.»

In der WM-Tabelle belegt Everts aktuell punktgleich mit Kevin Horgmo Rang 7.

Ergebnis MX2, Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (ESP), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (ESP), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (ESP), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20

WM-Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159 Punkte

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)