Pauls Jonass (Honda): Ausfall nach Kamikaze-Aktion 12.04.2023 - 14:08 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Pauls Jonass musste in Frauenfeld gleich mehrere bittere Pillen schlucken

Das Osterwochenende von Frauenfeld will Pauls Jonass (Honda) so schnell wie möglich abhaken. Er blieb in der Schweiz ohne Punkte und wurde unverschuldet in Vlaanderens Kamikaze-Aktion verwickelt.