Kalender 2023: Kein Vietnam-GP, Maggiora steht bereit

Der Kalender der Motocross-WM 2023 wurde bereits mehrmals angepasst, nun zeichnet sich das nächste Update für den Herbst ab, weil der Übersee-GP in Vietnam gestrichen wird.

In Maggiora findet an diesem Wochenende der zweite Lauf zur Pro-Prestige-Italienmeisterschaft (MX1, MX2 und Frauen) statt. Neben einigen WM-Fahrern wie Alberto Forato, Alessandro Lupino, Jan Pancar und Cornelius Toendel ist in der zweithöchsten Kategorie «Fast» auch der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso eingeschrieben.

Die Rennen am Sonntag werden übrigens im kostenlosen Live-Stream (FXAction Live auf YouTube oder FXAction auf Facebook) übertragen.

Im diesjährigen MXGP-Kalender steht die traditionsreiche Strecke im Piemont bisher noch nicht, das dürfte sich aber bald ändern. Denn der ursprünglich am 17. September geplante Vietnam-GP wird nicht stattfinden. Maggiora wird den Termin aller Voraussicht nach übernehmen und den Italien-GP 2023 ausrichten.

Zur Erinnerung: Mit Riola Sardo und Arco di Trento fanden zwar in der laufenden Saison schon zwei Grand Prix auf italienischem Boden statt, betitelt wurden sie aber nach der jeweiligen Region, also Sardinien bzw. Trentino.

Der bisherige MXGP-Kalender 2023 (letztes Update am 01.02.):

12.03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26.03. - MXGP of Sardegna, Riola Sardo (I); WMX, EMX250

10.04. - MXGP of Switzerland, Frauenfeld; WMX, EMX125

16.04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I); EMX125, EMX250

30.04. - MXGP of Portugal, Águeda; EMX125, EMX250

07.05. - MXGP of Spain, Xanadú; WMX, EMX250

21.05. - MXGP of France, Villars-sous-Écot; WMX, EMX125

04.06. - MXGP of Latvia, Kegums; EMX125, EMX250

11.06. - MXGP of Germany, Teutschenthal; EMX125, EMX250

25.06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02.07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16.07. - MXGP of Czech Rep., Loket; EMX65, EMX85, EMX2t

23.07. - MXGP of Flanders, Lommel (B); EMX125, EMXOpen

30.07. - MXGP of Finland, Hyvinkää; EMX125, EMX250

13.08. - MXGP of Sweden, Uddevalla; EMX125, EMX250

20.08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem; WMX, EMX250

03.09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar; WMX, EMX250

17.09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01.10. - MXGP of Great Britain, Matterley Basin; EMX125, EMX250



08.10. - Motocross of Nations, Ernée (F)