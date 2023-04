Liam Everts (KTM): Mit Magenkrämpfen auf das Podium

Red Bull-KTM-Motocrosser Liam Everts hat seinen ersten Podiumsplatz in der MX2-WM mit Magenkrämpfen eingefahren, hängte dies aber nicht an die große Glocke.

Der Motocross-Grand Prix in Arco di Trento hat am vergangenen Wochenende für ein historisches Ereignis gesorgt. Liam Everts holte zwei dritte Plätze und somit ist die belgische Familie Everts die dritte Generation in Folge, die es in der Motocross-WM auf das Podium schafft. Opa Harry Everts gewann vier MX-Weltmeistertitel, Papa Stefan sogar zehn!

Liam Everts hat nun ein interessantes Detail verraten: «Ich bin im ersten Lauf hinter lange hinter Jago Geerts gefahren. Es fühlte sich gut an, ich hatte auch keine Probleme. Doch zehn Minuten vor dem Ende bekam ich Magenkrämpfe, musste etwas zurückstecken und Andrea Adamo ist dann noch vorbeigefahren. Aber es war noch gut genug für Platz 3.»

«Ich habe eigentlich keine Ahnung, woher die Magenkrämpfe kamen. Ich denke, es war hauptsächlich wegen dem Stress. Ich bin es ja nicht gewohnt, in der WM da vorne zu fahren. Es war nicht wirklich lustig, aber es hat funktioniert», erklärte der 18-jährige Podiums-Neuling zur möglichen Ursache der Krämpfe.

«Ich habe gewusst, dass meine Rennpace gut ist», bekräftigte Everts. Und er schildert: «Als ich im ersten Lauf hinter Jago herfuhr, war es eigentlich wie in einem Trainingslauf. Jago und ich treffen uns immer wieder beim Training in Frankreich.»

Everts weiter: «Im zweiten Lauf musste ich wach bleiben, weil Kay De Wolf von hinten Druck gemacht hat. Aber ich habe mich da am besten gefühlt über das gesamte Wochenende. Der Moment auf der Ziellinie mit Tony Cairoli war schon ziemlich speziell und ein toller Moment. Es hat ja keiner im KTM-Team erwartet, dass wir als Junior-Fahrer auf die Plätze 1 und 2 fahren beim vierten Grand Prix.»

Ergebnisse MX2-WM Arco di Trento:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

2. Liam Everts (B), KTM, 3-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-7

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-6

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-9

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 12-11

12. Mikkel Haarup (DK), KTM, 10-13

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 16-12

14. Emil Weckman (FIN), Honda, 8-

15. Joel Rizzi (GB), Honda, 19-14

16. David Braceras (E), Kawasaki, 17-17

17. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 20-15

18. Marcel Stauffer (A), KTM, 14-DNF

19. Oriol Olivier (E), KTM, 15-29

20. Jago Martinez (E), KTM, 26-16

ferner:

24. Mike Gwerder (CH), KTM, 25-20

29. Jan Krug (D), Husqvarna, 24-25

WM Stand nach 4 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 205

2. Andrea Adamo (I), KTM, 183, (-22)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 182, (-23)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 173, (-32)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 158, (-47)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 147, (-58)

7. Liam Everts (B), KTM, 140, (-65)

8. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 119, (-86)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 102, (-103)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 85, (-120)