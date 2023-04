WM-Strecke in Águeda: Fahrtrichtung geändert

Der Motocross-Grand-Prix von Portugal (29. und 30. April) bietet eine große Neuerung und wird auf der Piste von Águeda diesmal in die entgegengesetzte Richtung gefahren.

Die Strecke von Águeda bietet feine rote Erde als Untergrund, existiert bereits seit dem Jahr 1983 und befindet sich im Hinterland von Aveiro, rund eine Autostünde südlich von Porto.

Die Motocross-WM 2023 geht dort in einer Woche in die vierte Runde. Nachdem vor einigen Jahren erfolgreich ein Re-Design durchgeführt worden war, wird die Piste im Rahmen des Grand Prix erstmals in die Gegenrichtung befahren. Das bestätigten die Organisatoren nun.

Dafür gibt es weitere Beispiele im Grand Prix-Kalender, so wurde in Arco di Trento erst vor einem Jahr die Fahrtrichtung gewechselt. Zunächst wurde dies in Italien mit einiger Skepsis begutachtet, mittlerweile hat es sich bewährt, auch am vergangenen Wochenende gab es wieder viele Manöver.

Zurück zu Águeda: Dort wird aktuell intensiv an der Präparierung der Piste gearbeitet. Aufgrund der hohen Temperaturen in Portugal wurde die Strecke zuletzt auch bereits massiv gewässert. Mehrere Kanten wurden erhöht und steiler gebaut, dafür wurde an einigen Stellen das Gelände abgeflacht, um bessere Landungsbedingungen zu schaffen.