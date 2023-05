Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt in Spanien Lauf 1

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings lieferte sich im ersten Lauf zum Großen Preis von Spanien ein packendes Duell mit Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS). Beide deutschen Fahrer erreichten gute Platzierungen.

6. Lauf der Motocross-WM in Arroyomolinos, Großer Preis von Spanien: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot zum ersten Lauf der MXGP-Klasse vor GASGAS-Werksfahrer Mattia Guadagnini, Jorge Prado und Jeffrey Herlings (KTM).

In der 6. Runde schloss Guadagnini die Lücke zum führenden Seewer, überholte den Schweizer und absolvierte danach seine ersten Führungsrunden in der MXGP - Premiumklasse. Hinter ihm lieferten sich Lokalmatador Jorge Prado und Jeffrey Herlings ein packendes Duell um Platz 3. Herlings überholte zunächst Prado auf seinen schnellen Außenlinien, doch der Spanier kämpfte sich unter dem Jubel der spanischen Fans wieder an Herlings vorbei, ehe 'The Bullet' in der 5. Runde seinerseits einen Konter platzierte und sich endgültig durchsetzen konnte.

Herlings schloss danach die Lücke zu Leader Guadagnini, nutzte wieder seine schnellen Außenlinien und übernahm in Runde 12 die Führung. Lokalmatador Prado konnte seinen italienischen Teamkollegen Guadagnini am Ende ebenfalls noch abfangen. Herlings gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden vor Prado.

«Zu Beginn hatte ich wieder Armkrämpfe, aber am Ende wurde es dann besser», erklärte Sieger Herlings nach dem Rennen. «Ich brauche immer etwas Zeit, um warm zu werden. Der erste Lauf ist ja normalerweise mein schlechteres Rennen. Hoffentlich bleibt es dabei.»

Jeremy Seewer, der das Rennen zu Beginn 5 Runden lang angeführt hatte, verlor nach den ersten Überholmanövern gegen ihn den Rhythmus und wurde am Ende bis auf P8 durchgereicht.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies erreichten beide sicher die Punkteränge. Koch startete im Bereich von P13 und beendete das Rennen auf P12. Rang 15 war für Maximilan Spies das beste Ergebnis seiner bisherigen MXGP-Karriere.

Lauf 1, MXGP Arroyomolinos:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS

3. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda

6. Alberto Forato (I), KTM

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Alessandro Lupino (I), Beta

11. Brian Bogers (NL), Honda

12. Tom Koch (D), KTM

13. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

14. Kevin Brumann (CH), Yamaha

15. Maximilian Spies (D), KTM

16. Brent van Doninck (B), Honda

17. Tristan Purdon (RSA), KTM

18. Alvin Östlund (S), Honda

19. Ashton Dickinson (GB), KTM

20. Michael Ivanov (BG), Husqvarna

21. (DNF) Simeo Ubach (E), Honda

22. (DNF) Hardi Roosiorg (EST), Honda

23. (DNF) Xurxo Prol Ormeno (E), Husqvarna

24. (DNF) Benoit Paturel (F), Yamaha

DNS: Ben Watson (GB), Beta

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Romain Febvre (F), Kawasaki