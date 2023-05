Jorge Prado (GASGAS) Quali-Sieger, Sorge um Febvre

Das MXGP Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Spanien musste nach einem schweren Crash von Romain Febvre (Kawasaki) und Brent van Doninck (Honda) abgebrochen werden. Lokalmatador Jorge Prado startet von Pole.

Qualifikationsrennen zum 6. Lauf der Motocross-WM in Arroyomolinos, Großer Preis von Spanien: Das Drama ereignete sich in der langgezogenen Linkskurve unmittelbar nach dem Start: Romain Febvre (Kawasaki) und Brent van Doninck (Honda) kollidierten bei hoher Geschwindigkeit. Febvre überschlug sich und riss im Domino-Effekt mehrere Fahrer mit zu Boden. Betroffen war neben van Doninck unter anderem auch Tom Koch (KTM).

Jeffrey Herlings (KTM) übernahm die Führung, doch das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen, weil die gestürzten Fahrer auf der Strecke versorgt werden mussten. Febvre wurde von der Strecke abtransportiert, auch van Doninck konnte zum Neustart nicht antreten. Über ihren Zustand und die Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Rennen wurde ohne Febvre und van Doninck neu gestartet. Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot, musste sich aber besonders in der Anfangsphase gegen Herlings zur Wehr setzen, der auf den Außenlinien einen enormen Kurvenspeed entwickelte. Zur Freude der spanischen Fans setzte sich Ruben Fernandez (Honda) gegen Jeremy Seewer (Yamaha) auf P3 durch, doch der HRC-Werksfahrer stürzte am Ende der Geraden vor der Boxengasse und musste danach eine Aufholjagd starten, die ihm am Ende aber immerhin noch Platz 7 einbrachte.

Prado konnte an der Spitze eine Lücke zu seinen Verfolgern herausfahren, doch am Ende setzte Herlings wieder zum Endspurt an und hatte den Spanier wieder im Visier. Prado verteidigte seine Linien und gewann mit einem knappen Vorsprung von 1,1 Sekunden vor Herlings. Dritter wurde Jeremy Seewer mit 17 Sekunden Rückstand zur Spitze. In der WM-Tabelle konnte sich Prado mit den 10 Punkten für den Laufsieg damit weiter absetzen und führt nun mit einem Vorsprung von 18 Punkten die MXGP WM-Tabelle an.

Maxime Renaux (Yamaha) musste das Rennen vorzeitig wegen eines nicht näher erkennbaren Problems beenden und blieb wieder ohne WM-Punkte. Tom Koch (KTM), der in den Startcrash mit Febvre verwickelt war, beendete das Rennen auf P14, Maximilian Spies (KTM) qualifizierte sich auf Rang 17 für die Wertungsläufe am Sonntag.

Ergebnis MXGP Arroyomolinos:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

5. Alberto Forato (I), KTM

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Ruben Fernandez (ESP), Honda

8. Benoit Paturel (F), Yamaha

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Brian Bogers (NL), Honda

12. Alessandro Lupino (I), Beta

13. Brent van Doninck (B), Honda

14. Tom Koch (D), KTM

15. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

16. Ashton Dickinson (GB), KTM

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Michael Ivanov (BG), Husqvarna

19. Tristan Purdon (RSA), KTM

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha

…

22. (DNF) Ben Watson (GB), Beta

23. (DNF) Maxime Renaux (F), Yamaha

24. (DNF) Hardi Roosiorg (EST), Honda

DNS: Romain Febvre (F), Kawasaki

WM-Zwischenstand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 256

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 238, (-18)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-42)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-54)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 186, (-70)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 164, (-92)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 157, (-99)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 156, (-100)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 146, (-110)

10. Alberto Forato (I), KTM, 122, (-134)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 109, (-147)

…

19. Maximilian Spies (D). KTM, 19, (-237)

20. Tom Koch (D), KTM, 18, (-238)

21. Stephen Rubini (F), Honda, 15, (-241)

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-245)