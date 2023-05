Jeffrey Herlings (KTM): Bald alleiniger Rekordhalter?

Erst am Sonntag jubelte das KTM-Werksteam über den 101. GP-Sieg von Herlings

Red Bull-KTM-Superstar Jeffrey Herlings kann am Wochenende in Arroyomolinos bei Madrid zum alleinigen Rekordhalter werden, was die Zahl der Grand Prix-Siege betrifft.

Jeffrey Herlings feierte beim Motocross-WM-Lauf in Águeda in Portugal am vergangenen Wochenende seinen 101. GP-Sieg. Damit zog der Niederländer mit dem zehnfachen Weltmeister Stefan Everts (50) gleich, der seine GP-Triumphe zwischen den Jahren 1991 und 2006 einfuhr.

Der 28-jährige Herlings verkürzte damit auch den Abstand in der WM-Tabelle auf seinen Pierer Mobility-Kollegen Jorge Prado (Red Bull GASGAS) auf 17 Punkte.

Unglaublich: Herlings fuhr seinen ersten Grand Prix-Sieg im zarten Alter von 15 Jahren in der MX2-Klasse ausgerechnet in seiner Heimat in Valkenswaard im Jahr 2010 ein, vor Ken Roczen und Steven Frossard. Herlings fuhr damals noch mit der Nummer 111.

61 seiner Grand Prix-Siege sammelte Herlings in der 450er-Klasse MXGP und 40 in der MX2-Kategorie bei den 250ern. Zudem besonders: Er errang all seine Siege auf Werksmaterial aus dem Hause KTM.

In Arroyomolinos - intu Xanadú außerhalb von Madrid liegt nun der alleinige Allzeit-Rekord für Herlings zum Greifen nahe. Die Piste beinhaltet viele Supercross-Elemente auf hartem, erdigem Untergrund und ist vom Boden her von den bisherigen Stationen der laufenden Saison am ehesten mit Frauenfeld zu vergleichen.

Übrigens: Der Schwager von Stefan Everts, Ruben Tureluren, war jahrelang der kongeniale Coach und Betreuer von Jeffrey Herlings. In der vergangenen Off-Season wurde diese Zusammenarbeit jedoch beendet, Tureluren kümmert sich nun um Husqvarna-Jungstar Kay de Wolf.

MXGP-WM-Stand nach 5 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 246

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 229, (-17)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-32)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-44)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 182, (-64)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 162, (-84)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 152, (-94)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 148, (-98)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 139, (-107)

10. Alberto Forato (I), KTM, 116, (-130)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 108, (-138)

…

19. Maximilian Spies (D). KTM, 19, (-227)

20. Tom Koch (D), KTM, 18, (-228)

21. Stephen Rubini (F), Honda, 15, (-231)

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-235)