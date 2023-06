Brent van Doninck (JM Honda) fällt verletzt aus

Bei seinem Crash im ersten Lauf von Kegums kugelte sich JM Honda Pilot Brent van Doninck die Hüfte aus. Nach seiner Rückkehr nach Belgien ließ er sich erneut untersuchen. Am Freitag muss er operiert werden.

Brent van Doninck hatte im Team JM Honda Racing von Jacky Martens in diesem Jahr die Nachfolge von Henry Jacobi angetreten. Van Doninck holte im Quali-Race in Kegums am Samstag auf Rang 10 einen WM-Punkt. In der WM-Tabelle rangierte der Belgier auf P12.

Nach dem Start zum ersten Wertungslauf am Sonntag stürzte er in der ersten Kurve und musste von der Medical Crew versorgt und ins Krankenhaus abtransportiert werden. Dort wurde eine ausgekugelte Hüfte diagnostiziert. Die Hüfte wurde im Krankenhaus zunächst wieder eingerenkt.

Nach seiner Rückkehr nach Belgien ließ sich van Doninck in Herentals erneut untersuchen. Dabei kam heraus, dass die Verletzung doch schlimmer ist, als zunächst befürchtet wurde. Am kommenden Freitag muss er sich einer Operation unterziehen. Damit wird der Belgier für mehrere Monate ausfallen.