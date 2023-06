Tom Koch (KTM) enttäuscht: Zu verhalten, ängstlich

KTM-Kosak-Pilot Tom Koch hatte ein schweres Wochenende beim Motocross-WM-Lauf im lettischen Kegums. Trotz aller Bemühungen kam er mit der Strecke nicht perfekt zurecht und fuhr unter seinen Möglichkeiten.

Auf Rang 14 liegend schloss Tom Koch das Qualifikationsrennen am Samstag ab und durfte sich damit einen Startplatz in der Mitte des Feldes aussuchen. Wie sich später herausstellte, war der Startplatz nicht essenziell für die Wertungsläufe.

Im ersten Rennlauf war die Strecke trocken. Koch haderte mit seiner Performance. «Ich hatte schon beim Start Probleme und bin nicht in meinen Rhythmus gekommen. Besonders in der Anfangsphase sind viele Fahrer an mir vorbeigegangen, die ich dann später zurück überholt habe. So richtig bin ich aber auch dann nicht in den Fluss gekommen. Ich bin einfach zu verhalten oder zu ängstlich gefahren und bin einfach nicht den Speed gefahren, den ich fahren könnte», resümierte Koch im Gespräch mit SPEEDWEEK.com seinen 14. Platz.

Für den zweiten Wertungslauf wurden die Karten komplett neu gemischt, denn es schüttete kurzzeitig wie aus Eimern und die Strecke veränderte an manchen Stellen komplett ihre Struktur. «Die Strecke war ziemlich nass. Ich hatte einen bescheidenen Start und kurz darauf Probleme mit der Brille. Ab der ersten Runde konnte ich nichts mehr sehen, weil gleich Dreck unter das Roll-Off-System gekommen ist. Ich musste die Goggle-Lane ansteuern und dort die Brille wechseln. Anschließend habe ich versucht, von hinten nach vorn zu fahren, aber es war wirklich nicht einfach, dort in den Fluss zu kommen. Ich habe mich noch schwerer getan als im ersten Lauf», erklärte der Thüringer enttäuscht. Am Ende reichte es dann doch noch für Platz 16.

Die Position 14 und 16 verhalfen ihm dennoch zu einem guten 13. Tagesrang mit zwölf zusätzlichen Punkten. «Ich habe mein Bestes gegeben und versucht, das Maximum daraus zu machen und mich nicht hängenzulassen. Ich bin 14. und 16. geworden, aber ich kann mich damit nicht mehr zufriedengeben. Mein Fahren war einfach nicht gut, aber solche Wochenenden gibt es eben manchmal.»

Ergebnis MXGP, Kegums:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 7-5

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-7

7. Alberto Forato (I), KTM, 8-6

8. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-9

9. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-18

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 15-8

11. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 17-11

12. Maximilian Spies (D), KTM, 16-12

13. Tom Koch (D), KTM, 14-16

14. Brian Bogers (NL), Honda, 9-21

15. Alvin Östlund (S), Honda, 22-10

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 19-13

17. Ben Watson (GB), Beta, 11-24

18. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 18-15

19. Henry Jacobi (D), KTM, 12-23

20. Jere Haavisto (FIN), KTM, 13-22

21. Tomass Sileika (LAT), GASGAS, 21-14

22. Andero Lusbo (EST), 20-17

...

DNF: Brent van Doninck (B), Honda, 25-DNS

DNF: Benoit Paturel (F), Yamaha, 26-DNS

MXGP WM-Stand nach Runde 8:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 393

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 378, (-15)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 306, (-87)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 294, (-99)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 273, (-120)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 260, (-133)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 260, (-133)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-190)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-191)

10. Alberto Forato (I), KTM, 191, (-202)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 181, (-212)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 66, (-327)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 45, (-348)

25. Henry Jacobi (D), KTM, 18, (-375)

35. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-388)