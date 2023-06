Max Spies (KTM): Bestes MXGP-Ergebnis in Kegums

Im lettischen Kegums fand der achte Lauf der Motocross-WM 2023 statt. KTM-Kosak-Pilot Max Spies fuhr so viele Punkte ein wie noch nie und schaffte nebenbei sein bisher bestes MXGP-Finish.

Während in Kegums am Samstag noch bei bestem Wetter das Qualifikationsrennen stattfand, welches der Brandenburger Max Spies auf Position 21 abschloss, machten am Sonntag teils heftige Schauer die Strecke schwerer.

Der groß gewachsene Teenager startete gut ins Rennen und machte mit Blick nach vorn viele Positionen gut. Nachdem das deutsche KTM-Doppelpack um Tom Koch und Henry Jacobi den 19-Jährigen überholt hatten, fuhr er strategisch.

«Im ersten Lauf hatte ich wieder mit einem Startcrash zu tun, weil viele Fahrer von innen nach außen geschossen sind. Ich musste dann direkt dahinter Slalom fahren», schilderte Spies SPEEDWEEK.com die Anfangssituation. «Ich kam im Getümmel zuerst an Tom und Henry vorbei und fuhr dann noch bis auf Platz 15 vor. Ich hatte einen guten Rhythmus, bin den Leuten vor mir immer näher gekommen und wollte sie mir zurechtlegen. Ungefähr in der Mitte des Rennens habe ich dann aber angefangen, kleine Fehler zu machen. Henry und Tom sind dann an mich herangefahren und haben mich überholt. Ich habe dann Speed herausgenommen, weil ich an den zweiten Lauf gedacht habe und ich ausreichend Abstand hatte. Der 16. Platz war auch nicht schlecht.»

Beim letzten Durchgang des Tages lief es für Spies in der ersten Kurve deutlich besser und der Rhythmus war sofort da. Mit guter Technik wurden wieder viele Fahrer überholt und am Ende ging es noch in den Zweikampf mit Kawasaki-Werksfahrer Mitch Evans aus Australien.

«Ich bin nach dem Start gut um die Kurve gekommen und bin den Spuren gefolgt. Ich sage es mal so: Ich bin gut im Schlamm gefahren. Teilweise war es wirklich tief und schwierig. Ich bin dann bis auf Platz 12 vorgefahren und habe Mitch Evans noch angegriffen und war schon neben ihm. Es wurde aber eng und ich habe sein lassen, weil ich lieber den zwölften Platz mitnehmen wollte, als zu crashen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über das Ergebnis, auch weil ich in der Tageswertung Zwölfter wurde.»

Mit 14 zusätzlichen Punkten erhöhte Spies sein Kontostand auf 45. Damit rückt er immer näher an den auf Rang 20 liegenden Mitch Evans ran, der nur drei Punkte mehr hat.

Ergebnis MXGP, Kegums:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 7-5

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-7

7. Alberto Forato (I), KTM, 8-6

8. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-9

9. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-18

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 15-8

11. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 17-11

12. Maximilian Spies (D), KTM, 16-12

13. Tom Koch (D), KTM, 14-16

14. Brian Bogers (NL), Honda, 9-21

15. Alvin Östlund (S), Honda, 22-10

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 19-13

17. Ben Watson (GB), Beta, 11-24

18. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 18-15

19. Henry Jacobi (D), KTM, 12-23

20. Jere Haavisto (FIN), KTM, 13-22

21. Tomass Sileika (LAT), GASGAS, 21-14

22. Andero Lusbo (EST), 20-17

...

DNF: Brent van Doninck (B), Honda, 25-DNS

DNF: Benoit Paturel (F), Yamaha, 26-DNS

MXGP WM-Stand nach Runde 8:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 393

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 378, (-15)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 306, (-87)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 294, (-99)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 273, (-120)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 260, (-133)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 260, (-133)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-190)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-191)

10. Alberto Forato (I), KTM, 191, (-202)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 181, (-212)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 66, (-327)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 45, (-348)

25. Henry Jacobi (D), KTM, 18, (-375)

35. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-388)