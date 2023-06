Talkessel: Prado (GASGAS) siegt, Herlings stürzt

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings legte sich seine Gegner zurecht und übernahm die Führung. Kurz vor Laufende stürzte er und fiel danach bis auf Rang 20 zurück. Prado gewann vor Seewer und Fernandez.

Erster Lauf der Klasse MXGP im Talkessel, Großer Preis von Deutschland: Polesetter Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot knapp vor Jeremy Seewer (Yamaha) und Jeffrey Herlings (KTM). Seewer setzte sich in den ersten Kurven gegen Prado durch und übernahm die frühe Führung in diesem ersten Lauf.

Das Rennen war geprägt vom spannenden Dreikampf an der Spitze: Seewer führte ganz knapp vor Prado und Herlings. In Runde 5 setzte sich zunächst Herlings gegen Prado durch und übernahm Rang 2. In der 12. Runde attackierte Herlings den Spitzenreiter Seewer und ging in Führung. Eine Runde später konnte auch Prado am Schweizer vorbeigehen und erreichte P2.

Das Spitzentrio mit Herlings, Prado und Seewer blieb danach aber weiter eng zusammen. Kurz vor Ablauf der regulären Renndistanz von 30 Minuten ereignete sich das Drama für Herlings: Bei der Anfahrt zu einem Table erwischte er die Spurrinnen nicht und flog noch vor der Auffahrt zum Sprung über den Lenker ab. Zwar konnte der Niederländer das Rennen im Bereich von P6 fortsetzen, aber Herlings konnte nicht mehr das normale Renntempo aufnehmen, rollte nur noch um den Kurs und wurde Position um Position nach hinten durchgereicht. Ob die Ursache ein technisches Problem oder eine Verletzung war, ist im Moment noch unklar. Am Ende konnte Herlings auf P20 nur noch einen einzigen WM-Punkt retten.

Jorge Prado (GASGAS) erbte nach dem Crash von Herlings die Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Jeremy Seewer und Ruben Fernandez, der ein unauffälliges aber konstantes Rennen fuhr.

Alberto Forato zeigte sich erneut gut aufgelegt. Der Italiener konnte sogar Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre auf Distanz halten und erreichte das Ziel hinter Glenn Coldenhoff (Yamaha) auf P5.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch beendete das Rennen unter dem Jubel der Fans am Hang der Nationen auf einem guten 10. Platz. Henry Jacobi (Sarholz KTM) wurde Zwölfter. Tim Koch (Husqvarna/P15), Maximilian Spies (KTM/P18) und Nico Koch (KTM/P19) holten ebenfalls Punkte. Lokalmatador Noah Ludwig (Sarholz KTM) verfehlte die Punkteränge auf P21 nur äußerst knapp.

Jorge Prado konnte mit diesem Laufsieg seine WM-Führung weiter ausbauen. Er führt die WM-Tabelle mit einem Vorsprung von 42 Punkten an und wird damit den Talkessel bei noch maximal 25 zu vergebenden Punkten in jedem Falle als WM-Leader verlassen.

Ergebnis MXGP, Lauf 1, Talkessel:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Alberto Forato (I), KTM

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

10. Tom Koch (D), KTM

11. Jeremy van Horebeek (B), Honda

12. Henry Jacobi (D), KTM

13. Alessandro Lupino (I), Beta

14. Ben Watson (GB), Beta

15. Tim Koch (D), Husqvarna

16. Alvin Östlund (S), Honda

17. Jere Havarist (FIN), KTM

18. Maximilian Spies (D), KTM

19. Nico Koch (D), KTM

20. Jeffrey Herlings (NL), KTM

21. Noah Ludwig (D), KTM

…

31. (DNF) Philipp Klakow (D), Husqvarna

32. (DNF) Paul Haberland (D), Husqvarna

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Brian Bogers (NL), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Yamaha

MXGP WM-Stand nach Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 428

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-42)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-101)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 319, (-109)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 304, (-124)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 282, (-146)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 276, (-152)

8. Alberto Forato (I), KTM, 215, (-213)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-225)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-226)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 197, (-231)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 77, (-351)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 48, (-380)

22. Henry Jacobi (D), KTM, 27, (-401)