Liam Everts (KTM) gewinnt den Talkessel Grand-Prix

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts den Großen Preis von Deutschland im Talkessel von Teutschenthal vor seinem Teamkollegen Andrea Adamo, der die WM-Führung übernehmen konnte.

Erneut wurde im legendären Talkessel von Teutschenthal Geschichte geschrieben: Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts gewann mit einem 2-1-Ergebnis den Großen Preis von Deutschland!Der jüngste Spross der belgischen Everts-Dynastie startete hinter seinem Landsmann Lucas Coenen (Husqvarna) der das Rennen 10 Runden lang anführte, aber nach einem technischen Defekt ausfiel.

Damit war der Weg frei für 'Liamski', der im Talkessel den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere feiern konnte. SeinTeamkollege Andrea Adamo wurde mit einem 3-2-Ergebnis Zweiter der Grand-Prix-Wertung und übernahm auch das 'redplate' des WM-Führenden.

Dritter wurde Thibault Benistant (Yamaha) mit einem 4-3-Ergebnis. Jago Geerts, der nur zwei Wochen nach seinem Handgelenksbruch wieder antrat, beendete den Tag auf Rang 7 im zweiten Lauf, womit er seinen Rückstand in der WM-Tabelle auf 64 Punkte begrenzen konnte. Ähnlich ist die Lage bei Kay de Wolf (Husqvarna), der im Talkessel als WM-Leader mit einer schmerzhaften Fußverletzung angetreten war. Der Niederländer beendete den Tag mit einem 11-10-Ergebnis auf Rang 11 der Grand-Prix-Wertung. De Wolf fiel im Talkessel von Tabellenrang 1 auf Rang 3 zurück und hat nach 9 absolvierten WM-Runden einen Rückstand von 17 Zählern. De Wolf und Geerts haben jetzt zwei Wochen bis zum nächsten Grand-Prix in Indonesien Zeit, um die Verletzungen auszukurieren. Nach dem Stand der Dinge wird in Indonesien auch der deutsche GAGSAS-Werksfahrer Simon Längenfelder wieder ins WM-Geschehen eingreifen.

Liam Everts strahlte nach seinem ersten WM-Erfolg auf dem Podium und als Bonus gab es das ultimative Drei-Generationen-Bild mit Opa Harry (vierfacher Weltmeister) und Papa Stefan (zehnfacher Weltmeister). Die Fans im Talkessel jubelten dem neuen Star am Motocross-Himmel zu und feierten Liamskis ersten großen WM-Erfolg,

Ergebnis MX2-WM Talkessel

1. Liam Everts (B), KTM, 2-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-3

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-5

5. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-4

6. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-28 (DNF)

8. Marcel Stauffer (A), KTM, 9-9

9. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-8

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 11-10

12. Oriol Oliver (E), KTM, 7-14

13. Sacha Coenen (B), KTM, 10-13

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 14-12

15. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 18-11

16. Mike Gwerder (CH), KTM, 16-15

17. Petr Polak (CZ), Yamaha, 17-16

18. Peter König (D), KTM, 19-17

19. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 15-27

20. Devin Warner Simonson (USA), KTM, 23-18

...

DNS: Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 392, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 388 (-17)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 341, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 329, (-76)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-146)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 255, (-150)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 232, (-173)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)