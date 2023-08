Regen in Uddevalla: Vorschau und Zeitplan

Der 15. Lauf der Motocross-WM in Uddevalla (Schweden) könnte verregnet werden. Trotz seiner 5 Grand-Prix-Siege in Folge reist Romain Febvre (Kawasaki) mit einem Rückstand von 98 Punkten nach Skandinavien.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre hat zuletzt 5 Grands-Prix in Folge gewinnen können. Doch WM-Leader Jorge Prado glänzt in diesem Jahr durch Konstanz. Trotz seiner 5 aufeinanderfolgenden Grand-Prix-Siege ist es Febvre bisher nicht gelungen, seinen Rückstand zur WM-Leader Prado nachhaltig zu verkürzen. Der Franzose reist mit einem Rückstand von 98 Punkten nach Schweden an.

Der 15. Lauf der Motocross-WM in Uddevalla könnte noch einmal Spannung ins Geschehen bringen, denn seit Tagen gehen immer wieder Regenschauer über der Strecke nieder und auch am Wochenende sind weitere Schauer vorhergesagt. In den Nachmittagsstunden am Samstag sinkt allerdings die Regenwahrscheinlichkeit von 70 auf 10 Prozent. Während es am Sonntag-Vormittag regnen soll, sinkt die Regenwahrscheinlichkeit erneut in den frühen Nachmittagsstunden. Ab 17 Uhr, wenn der zweite MXGP-Lauf gestartet wird, soll es aber nach dem Stand der Dinge wieder regnen.

Jeffrey Herlings (KTM) und Pauls Jonass (Honda) starteten letztes Wochenende in bei den ADAC MX Masters Gaildorf, wo sie sich schon einmal auf das Fahren im Schlamm einstimmen konnten.

MXGP WM-Stand nach 14 von 19 GPs:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 720

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 622, (-98)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 550, (-170)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-195)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 489, (-231)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 477, (-243)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 418, (-302)

8. Alberto Forato (I), KTM, 350, (-370)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-444)

10. Benoit Paturel (F), Yamaha, 204 (-516)

Nach dem verletzungsbedingten Ausfällen von Jago Geerts (Yamaha), Kay de Wolf (Husqvarna) und Thibault Benistant (Yamaha) hat Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo nun freie Fahrt in Sachen MX2-Titelgewinn. Sein Teamkollege Liam Everts könnte in Schweden auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Auch der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hat in Uddevalla die Chance, sich in der Tabelle weiter zu verbessern. Für Längenfelder ist sogar eine Podiumsplatzierung im Tabellen-Ranking in greifbarer Nähe.

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 619

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-60)

3. Liam Everts (B), KTM, 532, (-87)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-118)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 492, (-127)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-157)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-158)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-186)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 395, (-224)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 273, (-346)

Im Rahmenprogramm des Großen Preises von Schweden starten in Uddevalla die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250.

So können die Rennen in Uddevalla verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 12. August 2023 *)

12:00 - Studio Show mit Paul Malin



15:00 - EMX125 Lauf 1

15:45 - EMX250 Lauf 1



16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen



Sonntag, 13. August 2023

09:40 - EMX125 Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1



16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr