Vorschau und Zeitplan: Motocross WM in Arnhem (NL)

Die WM geht an diesem Wochenende in ihre 16. Runde

Im niederländischen Arnhem wird an diesem Wochenende der 16. von insgesamt 19 Grands-Prix ausgetragen. Im Rahmenprogramm wird der 8. Lauf der EMX250 und der 5. Lauf der WM der Frauen ausgetragen.

Nachdem es im letzten Jahr keinen Grand-Prix of Netherlands gab, kehrt die WM an diesem Wochenende in die Niederlande zurück. Arnhem ist eine neue Strecke im WM-Kalender. Die meisten Grand-Prix-Piloten kennen den Sandkurs, denn die Strecke ist ein beliebtes Trainings-Areal.

Die Wetterprognosen für den 16. Lauf der Motocross-WM in Arnhem (Niederlanden) sind gut. Am Samstag bleibt es bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad überwiegend bewölkt und trocken. Am Sonntag soll bei sommerlichen Temperaturen von 27 Grad überwiegend die Sonne scheinen.

Die heimischen Fans haben in allen Klassen zahlreiche Talente am Start. Der prominenteste Lokalmatador an diesem Wochenende dürfte zweifellos Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings sein. Mit Glenn Coldenhoff und Calvin Vlaanderen hat Team 'Oranje' in der Premiumklasse des Motocross jedoch noch weitere heiße Eisen im Feuer, die das heimische Publikum begeistern werden.

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) bringt einen Vorsprung von 98 Punkten mit. Der Spanier wird seiner bisherigen Strategie folgen: Punkte sammeln und mit Blick auf das große Bild Risiken vermeiden.

Neben den beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies stehen in Arnhem auch Noah Ludwig, Lukas Platt (beide Sarholz KTM), Stefan Ekerold und Paul Haberland (beide Husqvarna) in der Starterliste von Arnhem.

MXGP WM-Stand nach 15 von 19 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 770

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 672, (-98)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 603, (-167)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 553, (-217)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 521, (-249)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 498, (-272)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-314)

8. Alberto Forato (I), KTM, 380, (-390)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 281, (-489)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 230, (-540)

In der MX2-Klasse sind die beiden Local Heroes, die Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf und Roan van de Moosdijk, zwar verletzungsbedingt nicht am Start, aber mit Rick Elzinga (Yamaha) steht ein weiterer Niederländer bereit, der heiß auf sein erstes Grand-Prix-Podium ist. Am letzten Dienstag konnte er im ersten Lauf des Keiheuvel Motocross in Belgien immerhin Antonio Cairoli (KTM) und Liam Everts (KTM) im Sand schlagen. Abzuwarten bleibt, ob Jago Geerts (Yamaha) nach seinem Schlüsselbeinbruch in Finnland wieder antreten kann. In Keiheuvel war er jedenfalls nicht am Start. GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder konnte vor einer Woche den Großen Preis von Schweden in Uddevalla gewinnen. Er rangiert nach 15 von 19 Events nur noch 13 Punkte hinter Geerts auf Tabellenrang 4 und hat damit die Chance, sich am kommenden Wochenende weiter zu verbessern.

Neben Simon Längenfelder (GASGAS) starten mit Peter König (KTM) und Jan Krug (Husqvarna) zwei weitere deutsche Piloten in der MX2-Klasse.

MX2 WM-Stand nach 15 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 663

2. Liam Everts (B), KTM, 583, (-80)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 559, (-104)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 546, (-117)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-162)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-201)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 461, (-202)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-230)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 425, (-238)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 306, (-357)

Im Rahmenprogramm der WM wird in Arnhem der 8. Lauf der EMX250 Europameisterschaft und der 5. Lauf der Damen-WM ausgetragen. In der EMX250 führt der italienische Yamaha-Werksfahrer Andrea Bonacorsi die Tabelle an. Die Australierin Courney Duncan (Kawasaki) hat die Führung der WMX übernommen.

So können die Rennen in Arnhem verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 19. August 2023 *)

12:00 - Studio Show mit Paul Malin



15:00 - WMX Lauf 1

15:45 - EMX250 Lauf 1



16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 20. August 2023



09:40 - WMX Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1



16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr