MXoN-Überraschung: Liam Everts startet auf 450er-KTM

Belgien bringt beim prestigeträchtigen Motocross der Nationen in Frankreich eines der jüngsten Teams der Geschichte an den Start und setzt Liam Everts auf ein 450er-Motorrad.

Im Rahmen des internationalen Motocross’ in Keiheuvel am Mariä-Himmelfahrt-Feiertag wurde das belgische Team für das kommende Motocross der Nationen (MXoN) präsentiert. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr Anfang Oktober in Ernée in Frankreich statt.

Die Fahrer der sehr jungen belgischen Equipe sind nach aktuellem Stand Jago Geerts (23, Yamaha), Lucas Coenen (16, Nestaan Husqvarna) und Liam Everts (18, Red Bull KTM) – sie kommen allesamt aus der MX2-Klasse. Dasselbe gilt für Sacha Coenen (16, Red Bull KTM), er ist für Ernée als Ersatzmann vorgesehen.

Die Überraschung: Liam Everts, im Moment auf Kurs zum Vize-WM-Titel in der MX2-Klasse, wird in Ernée in der Open-Kategorie antreten und daher eine 450er-KTM steuern. Geerts fehlte bei der offiziellen Präsentation in Keiheuvel, er ist im Moment angeschlagen.

Für den dreifachen MX2-Vize-Champion Geerts ist das MXoN ein erneuter Vorgeschmack, er wird 2024 in der MXGP-Kategorie auf einem 450er-Bike antreten, auch weil er dann das Alterslimit von 23 Jahren überschritten hat. Geerts fuhr bereits 2022 in den USA die 450er-Yamaha.

Das Team Belgien konnte zuletzt im Jahr 2013 in Teutschenthal den Sieg beim Motocross der Nationen holen. Damals gab es in der Königsklasse in Belgien eine gut sortierte Auswahl an routinierten MXGP-Fahrern: die drei Sieger waren Clément Desalle, Jeremy van Horebeek und Ken De Dycker.