Vorschau: Entscheidung in Maggiora?

Beim vorletzten Grand-Prix der Saison im italienischen Maggiora könnte bereits eine Vorentscheidung fallen, denn Jorge Prado (GASGAS) bringt einen Vorsprung von 67 Punkten mit.

An diesem Wochenende findet auf der Oldschool-Traditionsstrecke von Maggiora der Große Preis von Italien statt. Die Wetteraussichten sind durchwachsen: Am Samstag soll es mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Temperaturen um 21 Grad regnen, während es am Sonntag leicht bewölkt und sonnig bleiben soll.

Der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado hatte in dieser Saison von Anfang an die Tabellenführung übernommen und diese bis zum Ende verteidigt. Er kommt nun mit einem Polster von 67 Punkten nach Italien. Maximal 60 Punkte können bei einem WM-Lauf vergeben werden: Maximal 10 Punkte gibt es für das Qualifikationsrennen am Samstag und jeweils maximal 25 Punkte für die Wertungsläufe am Sonntag. Wenn Prado seinen Vorsprung nur halten würde, wäre er bereits vorzeitig Weltmeister. Sofern er nicht mehr als 16 Punkte gegenüber seinem Verfolger Romain Febvre (Kawasaki) einbüßt, könnte er in Italien bereits seinen MXGP-WM-Titel vorzeitig feiern.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 19:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 841 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 774, (-67)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 676, (-165)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 628, (-213)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 570, (-271)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 532, (-309)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 444, (-397)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-531)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-539)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-691)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-691)

20. 12. Pauls Jonass (LT), Honda, 126 (-715)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-726)

An der Spitze der MX2-Klasse geht es im Vergleich zur MXGP wesentlich enger zu. WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) bringt einen Vorsprung von 48 Punkten gegenüber seinem Teamkollegen Liam Everts mit, den er auf über 60 Punkte ausbauen müsste, um in Maggiora schon Weltmeister zu werden. Doch Everts hat die letzten beiden Grands-Prix in der Türkei und in den Niederlanden gewonnen und damit viel Boden gutgemacht. Er wird zweifellos alles daran setzen, die WM offen zu halten. Es bleibt bis zum Schluss spannend. Auch der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hat noch intakte Chancen, die WM auf dem Podium zu beenden.

MX2 WM-Stand nach 17 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 732 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 684, (-48)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 650, (-82)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 645, (-87)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 520, (-212)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 508, (-224)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 505, (-227)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-231)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-270)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 352, (-380)

So können die Rennen in Maggiora verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 16. September 2023 *)

12:00 - Studio Show mit Paul Malin



15:15 - MX2 Qualifikationsrennen

16:05 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 17. September 2023

12:00 - MX2 Wertungslauf 1

13:00 - MXGP Wertungslauf 1



15:00 - MX2 Wertungslauf 2

16:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr