Tim Gajser vor Maggiora: «Wiederholung wäre schön»

Hondas Motocross-Star Tim Gajser spricht vor dem Grand Prix in Maggiora am kommenden Wochenende über das einzigartige Ambiente in Italien und seine Ziele für die beiden verbleibenden Events der MXGP-Saison.

Der Tross der Motocross-WM macht am Wochenende Station auf dem legendären Kurs von Maggiora nahe des Lago Maggiore in Norditalien. Nach einer Pause wurde Maggiora während der Saison wegen des Wegfalls anderer Events wieder in den Kalender aufgenommen, zur Freude sämtlicher Piloten.

Honda-Werksfahrer Tim Gajser kommt als Noch-Weltmeister nach Italien, der Slowene hat auf seiner Comeback-Tour nach der schweren Verletzung vom Februar zuletzt im türkischen Afyon seinen ersten Grand-Prix-Sieg des Jahres geholt. Nun ist auch beim fünffachen Champion die Vorfreude auf Maggiora groß.

Gajser, der am 8. September 27 Jahre alt geworden ist, hat in den vergangenen Tagen mehrfach auf ähnlichen Pisten wie Maggiora und auf seinem eigenen Areal – im Tiga243Land – trainiert. «Klar freue ich mich nach der Türkei jetzt auf Maggiora», bestätigte Gajser. «Ich mag die Piste sehr und die Fans sind dort auch sehr laut, sodass man sie rund um die Piste auch während der Fahrt hören kann.»

Die Ziele sind für die vorletzte Station des Jahres klar: «Nachdem ich jetzt wieder einen Grand Prix gewonnen habe, ist das auch für die restlichen Rennen mein Ziel – obwohl ich weiß, dass es nicht einfach wird, das zu wiederholen. Ich habe aber in Maggiora 2022 gute Leistungen gezeigt und will versuchen, das auch diesmal zu wiederholen.»

In der WM der Klasse MXGP könnte in Maggiora bereits die endgültige Entscheidung fallen. Der Spanier Jorge Prado (Red Bull GASGAS) verfügt vor den letzten beiden Events über einen Vorsprung von 67 Punkten auf Verfolger Romain Febvre (Kawasaki). Für Prado wäre es die erste Krone in der 450er-Klasse nach zwei WM-Titeln in der MX2-Kategorie.