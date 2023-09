Andrea Adamo (KTM): Misano-Abstecher als Motivation

In der Box von Brad Binder: Pit Beirer, Jens Hainbach und Andrea Adamo (rechts)

Red Bull-KTM-Motocross-Werksfahrer Andrea Adamo kann am Wochenende in Maggiora seinen ersten MX2-WM-Motocross-Titel gewinnen und hat sich davor noch in Misano frische Motivation geholt.

Für MX2-WM-Leader Andrea Adamo stehen die wohl wichtigsten Tage seiner noch jungen Karriere als Motocross-Profi bevor. Der 20-Jährige aus Süditalien könnte sich am Wochenende ausgerechnet beim Heim-Grand Prix in Maggiora die WM-Krone sichern – und das bereits ein Meeting vor dem Finale im britischen Matterley Basin in Großbritannien.

Adamo wohnt seit Jahren in der Toskana und ist mit der Tochter des ehemaligen Cross-Stars Corrado Maddii liiert. Vor dem möglichen Showdown hat Adamo einen Vorsprung von 48 Punkten auf seinen belgischen Teamkollegen Liam Everts (19). Das bedeutet: Adamo müsste 13 Punkte mehr sammeln als Everts, um bereits in Maggiora alles klar zu machen.

Adamo hat sich beim Besuch der MotoGP-WM in Misano zusätzliche Motivation geholt und sich gleichzeitig etwas Ablenkung verschafft. Dort beobachtete er an der Seite von KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer auch das Treiben direkt in der Box bei der MotoGP-Truppe von Red Bull-KTM mit Binder, Miller und Pedrosa.

Im Fahrerlager von Misano traf Senkrechtstarter Adamo am Wochenende auf weitere italienische Motorsport-Stars wie Alessandro «Alex» Puzar, der in seiner Karriere zwei Motocross-WM-Titel erobert hat und meist als Gast von LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello im GP-Fahrerlager zu finden ist. Der Mann aus Ceva begegnete im Red Bull-Holzhaus seinem einstigen Rivalen Bob Moore (125-ccm-Weltmeister von 1994 auf Yamaha), der nun als Manager der Binder-Brüder udn von Arón Canet agiert. Das Duo unterhielt sich auch angeregt mit Heinz Kinigadner, dem KTM-Berater, der die 250er-Cross-WM auf KTM in den Jahren 1984 und 1985 gewonnen hat.

Interessant: Der Südtiroler Jürgen Mastrocola, wertvoller Mitarbeiter für Technical Support in der Red Bull-Energy-Station und Chauffeur des Motorhomes von Formel 1-Superstar Max Verstappen, war in Misano natürlich ebenfalls vor Ort. Mastrocola kommt aus dem Offroadsport und war vor mehr als 30 Jahren in der Erfolgscrew von Puzar im Rinaldi-Motocross-Team beschäftigt.

Ergebnis MX2, Großer Preis der Türkei, Afyonkarahisar:

1. Liam Everts (B), KTM, 3-2

2. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-1

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-4

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-6

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-3

6. Andrea Adamo (I), KTM, 10-5

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-8

8. Oriol Oliver (E), KTM, 9-7

9. David Braceras (E), Kawasaki, 8-11

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 11-9

11. Isak Gifting (S), GASGAS, 5-17

12. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-10

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 14-12

14. Federico Tuani (I), KTM, 15-13

15. Sacha Coenen (B), KTM, 12-16

16. Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna, 16-14

17. Alireza Hossein Ahmadi Fini (IRN), Honda, 17-15

18. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 18-DNS

MX2 WM-Stand nach 17 von 19 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 732 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 684, (-48)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 650, (-82)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 645, (-87)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 520, (-212)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 508, (-224)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 505, (-227)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-231)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-270)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 352, (-380)