Titelverteidiger USA benennt sein MXoN-Team

Titelverteidiger USA wird nun doch am Motocross der Nationen in Ernée Anfang Oktober teilnehmen. Mit Aaron Plessinger (KTM), RJ Hampshire und Christian Craig (beide Husqvarna) haben sie ein starkes Aufgebot.

Nach vielem Hin und Her hat Titelverteidiger USA nun doch einen Kader für das Motocross der Nationen bekanntgegeben:

Aaron Plessinger – MXGP, Startnummer 1

RJ Hampshire – MX2, Startnummer 2

Christian Craig – OPEN, Startnummer 3

Die Nominierungen für den Titelverteidiger waren in diesem Jahr von Schwierigkeiten begleitet, denn Eli Tomac fiel verletzt aus, MX2-Star Justin Cooper heiratet. Chase Sexton und Maximus Vohland werden bald das Team wechseln. Sexton wechselt von HRC zu Red Bull KTM, Vohland zu Kawasaki.

Nun rückt Team 'Stars and Stripes' also doch mit einer Mannschaft zum Motocross der Nationen am 7. und 8. Oktober nach Ernée an. Aaron Plessinger ist schon 2018 für Team USA angetreten., aber für RJ Hampshire und Christian Craig wird es ein Debüt beim MXoN.

In dieser Besetzung gehen die Amerikaner gegen die starken Australier, Franzosen und Belgier von ihrer Papierform vielleicht nicht unbedingt als Top-Favorit ins Rennen, aber Team USA zählt in dieser Besetzung zum erweiterten Kreis der Podiumsanwärter.