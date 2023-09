DMSB setzt perspektivisch auf junges Nations-Team

Am Rande des 7. Laufs der ADAC MX Masters in Holzgerlingen begründeten Marcel Dornhöfer und Karsten Schneider ihre Kader-Entscheidungen. Der DMSB setzt auf ein junges Team mit Zukunftsperspektiven.

Der DMSB wird am 7.-8. Oktober unter der Leitung von Marcel Dornhöfer und Karsten Schneider zum Motocross der Nationen nach Ernée reisen. Die endgültige Kader-Entscheidung fiel erst letzte Woche und die Freude über die Teilnahme von Ken Roczen war natürlich entsprechend groß: «Man weiß zwar, wann das Event stattfindet, aber letztendlich ist kurz vor knapp doch alles wieder mega hektisch. Selbst die Teamaufstellung steht dann erst in letzter Sekunde» , erklärte Dornhöfer. Angesprochen auf die Nominierung von Roczen sagte er am Rande des 7. Laufs der ADAC MX Masters in Holzgerlingen im Interview mit Moderator Tommy Deitenbach: «Wir wussten natürlich schon ein bisschen mehr als die offizielle Geschichte, dass es mit der Supercross-WM nicht ganz so laufen würde. Dann ging es relativ schnell, dass Kenny gesagt hat, dass er gerne fahren würde.»

Das deutsche Team ist mit Ken Roczen (Suzuki/MXGP), Tom Koch (KTM/OPEN) und Simon Längenfelder (GASGAS/MX2) zweifellos gut aufgestellt. «Das ist keine Entscheidung, die wir zu einem bestimmten Datum treffen», sagt Dornhöfer. «Max [Nagl] hat letztes Jahr bei den Nations in den USA schon angekündigt, dass es voraussichtlich sein letztes MXoN werden würde. Damals war sein Einsatz auch alternativlos. Aber das hat sich im Laufe des Jahres geändert. Mit Tom [Koch] und Max [Spies] haben wir zwei Kandidaten, die fast auf dem gleichen Level fahren, was man hier [Anm.: in Holzgerlingen] ja auch gesehen hat. Wir haben uns entschieden, auf ein junges Team für die Zukunft zu setzen. Mit Max [Nagl] haben wir im Vorfeld intensiv über dieses Thema gesprochen. Ich hoffe, dass wir die richtige Wahl getroffen haben.»

Maximilian Spies ist als Reservefahrer vorgesehen. «Wir können ihn in allen drei Klassen als Ersatzfahrer einsetzen, weil er noch die Erfahrungen auf dem kleinen Moped hat», ergänzt Dornhöfer. «Herbert [Kosak] hat schon die Augenbrauen hochgezogen, weil wir vielleicht noch ein kleines Motorrad vorhalten müssen. Max [Spies] entwickelt sich im Moment wahnsinnig gut und was Tom und Max in der WM machen, ist beeindruckend. Von daher wird Max Spies unser Ersatzmann sein für die drei Fahrer, die wir festgelegt haben. Wir werden ihn auch in alles mit einbinden, denn wir wissen auch nicht, wie lange Kenny das Thema Nations noch machen wird. Wir möchten ihn [Max Spies] dort mit den Besonderheiten der Nations vertraut machen.»

DMSB-Funktionär Karsten Schneider erklärt, bis zu welchem Zeitpunkt ein möglicher Ersatzfahrer für die Nations eingesetzt werden kann: «Bis Freitag 15 Uhr vor der technischen Abnahme können wir das machen. Wenn sich am Donnerstag also noch jemand verletzen sollte, wäre das kein Problem.»