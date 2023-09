Tim Gajser (HRC) startet beim MXoN in Ernée

Team Slowenien nimmt am Motocross der Nationen 2023 im französischen Ernée mit einer schlagkräftigen Besetzung teil. Kapitän und MXGP-Starter wird Tim Gajser (Honda).

Das Motocross der Nationen ist das bedeutendste Event des Jahres. Der vierfache und zur Zeit noch amtierende MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) wird nach seinem letzten Nations-Eisatz 2019 in Assen in diesem Jahr wieder mit dabei sein.

Das slowenische Team ist insgesamt gut aufgestellt: In der MX2-Klasse wird Slowenien durch Jan Pancar (KTM) vertreten, der in der MX2-WM nicht nur ein sicherer Top-10-Kandidat geworden ist, sondern sich in dieser Klasse auch bester Privatfahrer etabliert hat.

Jaka Peklaj (Husqvarna) wird in der OPEN Kategorie starten. Jaka startete in diesem Jahr in der EMX125 und nahm in der Türkei am MX2-WM-Lauf teil, wo er (allerdings bei stark ausgedünntem Feld) seine ersten 12 WM-Punkte sammeln konnte.

Der entscheidende Aspekt der Teilnahme Sloweniens am MXoN dürfte aber das direkte Aufeinandertreffen von Tim Gajser mit den australischen Lawrence-Brüdern, Ken Roczen und den US-Startern sein (sofern sie antreten). Titelverteidiger USA hat bis heute noch kein Team zusammenbekommen.

Team Slowenien:

Tim Gajser (Honda) - MXGP

Jan Pancar (KTM) - MX2

Jaka Peklaj (Husqvarna) - OPEN