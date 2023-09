Jorge Prado (GASGAS) startet von Pole

MXGP-Champion Jorge Prado (GASGAS) gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Matterley Basin vor Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Honda) und klagte über problematische Lichtverhältnisse am Ende des Rennens.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Großbritannien in Matterley Basin. Am Ende konnte Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre noch einmal die Lücke zu Leader Prado schließen, doch der Champion, der an diesem Wochenende bereits mit der Startnummer 1 unterwegs ist, sicherte sich seine 11. Pole-Position in dieser Saison.

Kosak KTM-Pilot Tom Koch befand sich über die gesamte Renndistanz in einer aussichtsreichen Position für eine Top-10-Platzierung. Der Thüringer beendete das Rennen schließlich auf P12, nachdem er von Alberto Forato (KTM) und vom WM-Dritten Jeremy Seewer (Yamaha) abgefangen wurde. Seewer startete im Bereich der Top-6, fiel dann aber (vermutlich durch Sturz) auf P15 zurück. Forato stürzte am Ende des Rennens und schien sich eine Schulterverletzung zugezogen zu haben. Er ist für die italienische Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen gesetzt und es bleibt zu hoffen, dass sich der groß gewachsene Italiener nicht verletzt hat. Maximilian Spies (Kosak KTM) qualifizierte sich auf P15 für die Wertungsrennen am Sonntag.

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux stürzte nach einer Kollision mit dem stark auftrumpfenden Schweizer Valentin Guillod (Honda). Guillod wurde in diesem Rennen Fünfter.

«Die Lichtverhältnisse waren sehr schwierig», sagte Sieger Prado, der am Ende fast noch mit einem Überrundeten kollidierte. «Die Überrundeten sehen im Gegenlicht die blauen Flaggen nicht. Das ist gefährlich. Ich hoffe, dass das morgen besser wird.»

Qualifikationsrennen Matterley Basin:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Valentin Guillod (CH), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Benoit Paturel (F), Yamaha

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Alessandro Lupino (I), Beta

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

12. Tom Koch (D), KTM

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

15. Maximilian Spies (D), KTM

16. Cornelius Toendel (NOR), Honda

17. Brian Bogers (NL), Honda

18. Maxime Renaux (F), Yamaha

19. Ivo Monticelli (I), GASGAS

20. Adam Sterry 8GB), KTM

...

27. (DNF) Alberto Forato (I), KTM

WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 900 Pt., Weltmeister

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 816, (-84)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719, (-181)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 659, (-241)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 619, (-281)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 570, (-330)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490, (-410)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-444)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 340, (-560)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314, (-586)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 162, (-728)

20. Pauls Jonass (LT), Honda, 159 (-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118, (-772)