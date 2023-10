Frankreich gewinnt das Motocross der Nationen 2023

Unter frenetischem Jubel der 100.000 Zuschauer gewann das französische Team auf heimischem Boden das Motocross der Nationen in Ernée vor den Teams aus Australien, Italien und Deutschland.

Der deutsche MXGP-Pilot Ken Roczen (Suzuki) gewann den Holeshot zum entscheidenden dritten Lauf (MXGP/OPEN) zum Motocross der Nationen im französischen Ernée. Der Australier Jett Lawrence (Honda) folgte direkt hinter ihm auf Rang 2. Zu Beginn des Rennens konnte sich Roczen etwas absetzen, doch 'Jettson' verkürzte seinen Rückstand in jeder Runde. In Umlauf 7 beging 'Kickstart Kenny' einen kleinen Fehler im Bereich einer Sprungsektion und öffnete Jett die Tür. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten, ging in Führung, kontrollierte das Rennen danach unangefochten von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 7,3 Sekunden vor Ken Roczen.

Die beiden französischen Protagonisten konnten nach ihren brillanten Ergebnissen in den beiden ersten Läufen in diesem Rennen auf Sicherheit fahren. OPEN-Starter Maxime Renaux (Yamaha) wehrte sich auf Rang 3 dennoch nach Kräften gegen die Angriffe von Jorge Prado (GASGAS). MXGP-Pilot Romain Febvre (Kawasaki) kam auf P7 ins Ziel. All das reichte der französischen Mannschaft bequem zum hoch verdienten Titelgewinn.

Team Australien wurde mit 34 Punkten Zweiter der Nationenwertung und das italienische Team, das in Ernée nach dem Ausfall von Mattia Guadagnini ersatzgeschwächt an den Start ging, erreichte Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung den dritten Podiumsrang.

Das deutsche Team musste den undankbaren vierten Platz in Kauf nehmen. OPEN-Starter Tom Koch (KTM), der das zweite Rennen auf P17 beendet hatte, geriet auch im dritten Rennen in Probleme und beendete Lauf 3 nur auf P25. Im zweiten Rennen hatte Simon Längenfelder (GASGAS) Pech, der nach dem Start über das Motorrad eines gestürzten Fahrer abflog, eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten musste und nach kämpferisch starker Leistung trotzdem noch bis auf P11 nach vorne fahren konnte.

Am Ende gab es für das deutsche Team trotzdem noch ein kleines Trostpflaster: 'Kickstart Kenny' gewann mit einem 3-2-Ergebnis und 5 Punkten mit seiner Johannes-Bikes Suzuki die Einzelwertung in der MXGP-Kategorie vor Jorge Prado (6 Punkte) und HRC-Werksfahrer Jett Lawrence (Honda), der nach P6 und P1 am Ende des Tages insgesamt 7 Punkte auf seinem Konto hatte. Die Einzelwertungen der MX2-Klasse gewannen Tom Vialle (10 Punkte) und Maxime Renaux (4 Punkte).

Das belgische Team wurde nach einer bemerkenswert starken Leistung besonders von OPEN-Starter Liam Everts Fünfter, punktgleich mit Team Schweiz auf Rang 6. Die Schweizer haderten mit den Ergebnissen ihres MX2-Piloten Arnaud Tonus, der in Ernée nicht über die Ränge 24 und 27 hinauskam.

Titelverteidiger USA ging am Ende völlig unter: Im dritten Rennen wurden sowohl MXGP-Pilot Aaron Plessinger (KTM) auf Rang 18 als auch OPEN-Starter Christian Craig (Husqvarna) auf P20 von den Top-Piloten überrundet. Mehr als Platz 8 war bei dieser Ausgangslage für die Amerikaner nicht drin.

Auch Team Spanien hatte in Ernée Pech: Ruben Fernandez stürzte in der 3. Runde auf P5 liegend per Highsider an der Bergab-Passage vor dem Zielsprung und verbog sich dabei sein Motorrad. Der Spanier steuerte die Boxengasse an, doch er konnte danach auf P28 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Spanien beendete das Motocross der Nationen auf Platz 7.

Am Ende des Tages feierten die 100.000 Zuschauer die französische Nationalmannschaft, welche die in sie gesetzten Erwartungen voll und ganz erfüllen konnte. Frankreich gewann mit Romain Febvre, Maxime Renaux und Tom Vialle hoch verdient das Motocross der Nationen 2023!

Rennen 3: OPEN/MXGP:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Alberto Forato (I), KTM

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Liam Everts (B), KTM

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Harri Kullas (EST), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Jago Geerts (B), Yamaha

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Dean Ferris (AUS), Yamaha

17. Pauls Jonass (LT), Honda

18. Aaron Plessinger (USA), KTM

19. Alvin Östlund (S), Honda

20. Christian Craig (USA), Husqvarna

21. Tanel Leok (EST), Husqvarna

…

25. Tom Koch (D), KTM

Ergebnis Nationenwertung:

1. Frankreich, 14 Punkte

2. Australien, 34

3. Italien, 43

4. Deutschland, 47

5. Belgien, 55

6. Schweiz, 55

7. Spanien, 59

8. USA, 65

9. Slowenien, 85

10. Großbritannien, 89

11. Estland, 91

12. Lettland, 109

13. Südafrika, 127

14. Neuseeland, 137

15. Tschechische Republik, 150

16. Norwegen, 157

17. Brasilien, 159

18. Finnland, 171

19. Niederlande, 44/DNS

20. Schweden, 106