Romain Febvre (Kawasaki): Weiterhin weiße MXoN-Weste

MXGP-Vize-Weltmeister Romain Febvre gewann vor eigenem Publikum in Ernée mit seinen französischen Teamkollegen die begehrte Chamberlain-Trophy und hielt sich auch in einem spannenden Duell gegen Jorge Prado schadlos.

Kawasaki-Aushängeschild Romain Febvre (31) darf sich doch noch über einen Titel in der Saison 2023 freuen. Nachdem der Franzose das MXGP-WM-Duell gegen Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) verloren hatte, sicherte er sich den Sieg beim Motocross der Nationen, wo er in einem elektrisierenden Duell mit Prado zudem knapp die Oberhand behielt und Lauf 1 gewinnen konnte.

Im Finish war Prado plötzlich wieder da und ging sogar an Febvre vorbei, der dann erneut den Turbo zündete und das Rennen unter dem Jubel der Fans doch noch gewann. Im abschließenden Rennen der MXGP- und Open-Fahrer rollte Febvre auf P7 zum Gesamtsieg ins Ziel. Für Febvre war es im vierten Antritt beim MXoN der vierte Triumph.

«Es ist einfach unglaublich, wieder zu gewinnen! Es ist mein viertes MXoN und mein vierter Sieg», jubelte der Mann aus Epinal, der wie viele Asse mit der teilweise extrem glatten und rutschigen Piste haderte: «Ich habe mich in der Quali am Samstag noch nicht ganz wohl gefühlt auf der Piste – ich wusste aber, dass ich mich anpassen kann.»

«Ich hatte im ersten Rennen einen guten Start. Ich war hinter Prado und es hat sich angefühlt wie in einem GP-Rennen, als ich ihn verfolgt habe. Er hat mich dann kurz vor Schluss zurück überholt und somit war der Kampf eröffnet. Ich wusste, dass ich etwas tun musste, und konnte zwei Runden vor Schluss wieder vorbeigehen», schilderte Febvre.

Febvre weiter:«Tom [Vialle] hat mehr getan, als wir erwarten konnten mit seinem zweiten Rang im zweiten Rennen des Tages hinter Maxime [Renaux]. Somit mussten wir das Ding im letzten Rennen nur noch ins Ziel bringen. Jeder von uns hat einen Sieg geholt, in seiner Klasse, und wir hatten daher einen großen Abstand auf die Zweitplatzierten. Ich freue mich extrem für all die Fans, die das gesamte Wochenende so stark hinter uns gestanden sind. Wir sind als Team gefahren und haben als Team gewonnen!»

Frankreich dominierte in Ernée eindrucksvoll – einzig der MXGP-Tagessieg ging am Sonntag an den Deutschen Ken Roczen.

MXoN-Ergebnis Nationenwertung, Ernée (9.10.):

1. Frankreich, 14 Punkte

2. Australien, 34

3. Italien, 43

4. Deutschland, 47

5. Belgien, 55

6. Schweiz, 55

7. Spanien, 59

8. USA, 65

9. Slowenien, 85

10. Großbritannien, 89

11. Estland, 91

12. Lettland, 109

13. Südafrika, 127

14. Neuseeland, 137

15. Tschechische Republik, 150

16. Norwegen, 157

17. Brasilien, 159

18. Finnland, 171

19. Niederlande, 44/DNS

20. Schweden, 106