Tom Koch (KTM): Kein Glück, Sturz und Boxenstopp 08.10.2023 - 20:01 Von Thoralf Abgarjan

© MXoN Team Germany Tom Koch hatte in beiden Rennen Pech

Der deutsche OPEN-Starter Tom Koch (Kosak KTM) haderte in beiden Rennen mit Problemen. Nach einem Sturz im zweiten Rennen wurde er in Lauf 3 in einen Crash verwickelt und musste die Box ansteuern.