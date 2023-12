MXGP Switzerland: iXS Hauptsponsor, Termin im August

Die Veranstalter des MXGP Switzerland konnte für die Jahre 2023 bis 2025 den Schweizer Bekleidungshersteller iXS als Hauptsponsor gewinnen. Damit ist ein weiteres Ziel erreicht.

Zuvor konnte mit der Verlegung des WM-Termins vom Ostermontag auf den 24./25. August 2024 schon eine erste Hürde genommen werden. Am Ostermontag ist die Wetterlage am Veranstaltungsort für einen MXGP Suisse in Frauenfeld einfach zu unsicher. Zuvor fand während 60 Jahren jeweils am Ostermontag ein Lauf zur Schweizer Motocross-Meisterschaft statt, und mehrmals musste abgesagt werden wegen Dauerregen oder gar Schneefall, teilweise auch sehr kurzfristig.

Das traditionelle Ostermontag-Motocross des Veranstalterclubs MRSV Frauenfeld wird für 2024 und 2025 nach Braunau (liegt wie Frauenfeld im Kanton Thurgau) verlegt. Dort werden am Samstag, 30. März, neben den ersten Rennen der Nachwuchsklassen die ersten Rennen des neuen «Swissmoto E-Cup» für Elektro MX- Motorräder stattfinden. Am Ostersonntag werden keine Rennen gefahren, dafür findet um 14 Uhr der beliebte Motocross-Gottesdienst statt. Hauptrenntag ist der Ostermontag (1. April) mit den Klassen MX Open, MX2, Seitenwagen und Mini 85.

Am MXGP Organisatoren-Meeting vom 9. Dezember in Liverpool/GB wurde die nicht optimale Situation in Frauenfeld, wo zwischen Fahrerlager und Parcours eine Distanz von 1800 Meter auf öffentlichen Strassen zurückzulegen ist, nicht kritisiert. Der Serienveranstalter Infront wie auch der Motorrad-Weltverband FIM anerkennen, dass in der Schweiz derzeit keine Alternative besteht zum MXGP in Frauenfeld. Sie nehmen die suboptimalen Gegebenheiten in Kauf, damit in der Schweiz ein MXGP WM-Lauf stattfinden kann.

OK-Präsident Willy Läderach legt Wert darauf, dass mittlerweile ein gutes Einvernehmen mit den kantonalen Behörden besteht und ist zuversichtlich, dass die nötigen Bewilligungen bereits im Januar 2024 vorliegen. Es verspricht für die Zuschauer eine attraktivere Piste und für die Aktiven einen einfacheren Transfer zwischen Fahrerlager und Piste als 2023. Tickets für den MXGP Suisse sind online bereits erhältlich.

Mit dem Bekleidungshersteller iXS, der zur Hostettler Group gehört, konnten die Veranstalter (MXGP Suisse AG und MRSV Frauenfeld) die grösste Unternehmensgruppe der Schweizer Motorradbranche als Hauptsponsor des MXGP Switzerland gewinnen. Ein entsprechender Vertrag für drei Jahre wurde unterschrieben.