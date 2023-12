Isak Gifting auf Yamaha, Alberto Forato auf Honda

Nach und nach vervollständigt sich das MXGP-Feld für die WM-Saison 2024: Nun präsentierten auch JK Racing Yamaha und Standing Construct Honda ihre Neuzugänge offiziell.

Der ehemalige GASGAS-Werksfahrer Isak Gifting erreichte in diesem Jahr das U23-Alterslimit für die MX2-Klasse. Lange war unklar, ob der Schwede für 2024 einen Platz in der hart umkämpften MXGP-Klasse finden würde, er wurde zwischenzeitlich sogar mit einem Wechsel nach Kanada in Verbindung gebracht.

Nun aber ist klar: Gifting bleibt doch im GP-Paddock, er kam im italienischen JK Team unter und tritt dort auf der 450er-Yamaha die Nachfolge des Schweizers Kevin Brumann (19) an, der in das deutsche Team SixtySeven Husqvarna Racing wechselte.

Für MXGP-Rookie Gifting ist die Teilnahme an der kompletten WM-Saison und der italienischen Meisterschaft geplant. In den europäischen Grands Prix schickt JK mit Anton Nagy noch einen zweiten Fahrer ins Rennen.

Weniger überraschend als der neue Deal von Gifting war der ebenfalls in dieser Woche offiziell bestätigte Wechsel von Alberto Forato: Der 23-jährige Italiener, der 2023 noch auf KTM unter anderem mit einem Sieg im Qualifying-Rennen von Maggiora überzeugte und in der MXGP-Weltmeisterschaft auf Gesamtrang 7 landete, wird wie erwartet der neue Teamkollege von Ex-MX2-Weltmeister Pauls Jonass (26) bei Standing Construct Honda.