Marcel Stauffer: Gute Fortschritte nach Wirbelbrüchen

Der vor einem Monat im Training in Italien schwer gestürzte österreichische Motocrosser Marcel Stauffer (22) berichtet von erfreulichen Fortschritten bei seiner Genesung.

Marcel Stauffer arbeitet in der Reha fleißig an der Wiedererlangung seiner körperlichen Fähigkeiten. Der fünffache österreichische Motocross-Meister und KTM-Testfahrer befindet sich derzeit in der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg. Von dort meldete sich Stauffer am Donnerstag zu Wort und sorgte für Aufatmen bei Fans und Freunden.

Der 22-jährige Stauffer präsentierte sich seinen Fans erstmals außerhalb seines Krankenzimmers und auf den eigenen Beinen. In den vergangenen Wochen hat Staufer bereits hart und unter Schmerzen trainiert. Mit im Programm waren Übungen mit Gummibändern, Sessions mit dem eigenen Körpergewicht sowie diversen Tret-Geräten.

«Es fühlt sich toll an – frische Luft, im Freien zu spazieren und endlich wieder daheim zu sein», freute sich Stauffer. «Vor einem Monat wurde ich gezwungen, ein neues Leben zu starten, und es ist unglaublich, welche Fortschritte ich in den vergangenen Wochen gemacht habe. Ich freue mich jetzt auf die Zukunft und bin gespannt, was ich erreichen kann.»

Zur Erinnerung: Der Salzburger aus Nussdorf hatte sich beim Training in Italien die Halswirbel C1 und C2 sowie den Brustwirbel T5 gebrochen und schrammte dabei nur knapp an einer Lähmung vorbei. Die Spezialisten entschieden damals, dass man die Verletzungen ohne Eingriff behandeln werde.