Ryan Villopoto: Die WM-Piloten sind technisch besser 22.10.2023 - 15:08 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Ryan Villopoto ist Yamaha-Markenbotschafter

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Amerikaner beim MXoN ist in den USA eine Diskussion über die Qualität der eigenen Fahrer entbrannt. Ryan Villopoto erinnert sich an seine eigene schwierige Zeit in der WM.