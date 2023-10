Tom Koch verlängert bei Kosak-KTM

Das Engagement von Tom Koch beim deutschen Kosak-KTM-Team wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Der Vizemeister der ADAC MX Masters soll im kommenden Jahr wieder an den Europarunden der MXGP teilnehmen.

Tom Koch bleibt auch 2024 im Team Kosak KTM. Auch im nächsten Jahr wird der 25-Jährige an den europäischen Grands-Prix sowie an den Rennen der ADAC MX Masters teilnehmen. Der Thüringer beendete die internationalen deutschen Motocrossmeisterschaften in diesem Jahr als Vize-Champion.

Tom Koch startet seit 2021 für das Kosak KTM Team. Er wurde im dänischen Randers sowie in Bielstein Tagessieger der ADAC MX Masters und war bis zum Saisonfinale Titelanwärter. In der MXGP-WM erreichte der Thüringer beim Deutschland-Grand-Prix, beim tschechischen Grand-Prix und beim Saisonfinale in Matterley Basin die Top 10. Beim Motocross der Nationen trat er neben Ken Roczen (Suzuki/MXGP) und Simon Längenfelder (GASGAS/MX2) als OPEN-Starter an und erreichte gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft den vierten Platz.