Deutsches Sixtyseven Racing-Team plant Überseerennen

Das deutsche Team Sixtyseven Racing Husqvarna will in diesem Jahr mit dem Schweizer Kevin Brumann an allen MXGP-WM-Läufen teilnehmen. Mark Scheu und Paul Haberland sollen bei europäischen WM-Events starten.

Das in Stuttgart beheimatete Team 'Sixtyseven Racing Husqvarna' plant für dieses Jahr weitere WM-Einsätze. Mit ihrem Neuzugang Kevin Brumann aus der Schweiz will sich das Team an sämtlichen WM-Läufen dieser Saison beteiligen. Sixtyseven Racing Husqvarna wird also auch in Argentinien, Indonesien und China präsent sein.

Die beiden deutschen MXGP-Starter, Mark Scheu und Paul Haberland, sind für WM-Läufe in Europa vorgesehen. Scheu, der in der Saison 2023 schon seine ersten 5 WM-Punkte einfahren konnte, soll an sämtlichen Europarunden das WM teilnehmen, Haberland an ausgewählten Rennen in Europa.

In der MX2-WM wird das Team mit Jan Krug vertreten sein, für den auch WM-Einsätze bei ausgewählten Events vorgesehen sind. Das niederländische Nachwuchstalent Jaymian Ramakers soll in der 125er Klasse im Rahmen der ADAC MX Masters am Start stehen.

Team Sixtyseven Racing, Lineup 2024:

Kevin Brumann – Alle MXGP-Rennen

Mark Scheu – Europäische Grands-Prix MXGP-WM

Paul Haberland – ausgewählte Rennen der MXGP-WM

Jan Krug – ausgewählte Rennen der MX2-WM

Jaymian Ramakers – 125cc ADAC MX Masters Junior Cup