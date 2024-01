Erste Bilder: Das ist die Ducati Desmo450 MX

Das Warten hat ein Ende: Neben den MotoGP- und Superbike-Werksteams von Ducati Corse präsentierte der italienische Hersteller am Montag in Madonna di Campiglio auch sein neues Offroad-Projekt.

Es war erstaunlich, wie gut es Ducati gelungen war, die erste Motocross-Maschine aus Borgo Panigale trotz monatelanger Tests selbst in Italien vor den Augen der neugierigen Fans und Beobachter der Szene zu verbergen. Bis auf ein offizielles Action-Video und einige wenig Aufschluss gebende Schnappschüsse war kein brauchbares Bild an die Öffentlichkeit geraten.

In Madonna di Campiglio lüftete Ducati am Montag das Geheimnis und zeigte erstmals die Desmo450 MX, so der offizielle Modellname. Die MX-Viertakt-Einzylinder-Motoren verfügen wie die Desmosedici-MotoGP-Maschinen über eine desmodromische Ventilsteuerung. Die Federelemente kommen von Showa, die Auspuffanlage von Akrapovic, dazu entschieden sich die Italiener für einen Alu-Rahmen.

Der prominente Testfahrer und Botschafter Antonio «Tony» Cairoli verriet auf der Bühne des PalaCampiglio, dass der erste Eindruck des Bikes bei seinem ersten Test in seiner Heimat Sizilien sehr positiv ausgefallen sei. «Dieser erste ‚Entwurf‘ hat uns überrascht», versicherte der neunfache Weltmeister. Sein Kumpel Alessandro Lupino stimmte ihm zu: «Das ist nicht ein Prototyp, das ist eine echte Rennmaschine.»

Das Renndebüt der Desmo450 MX ist mit Lupino in der italienischen Prestige-Meisterschaft vorgesehen, der Auftakt erfolgt am 16. und 17. März in Mantua. «Das erste Jahr wird ein Entwicklungsjahr sein. Wir werden natürlich auch an Rennen teilnehmen, aber das Hauptziel ist, dieses Motorrad bestmöglich zu entwickeln», betonte Paolo Ciabatti in seiner neuen Rolle als General Manager von Ducati Corse Off-Road. Der Einstieg in die MXGP-WM ist für 2025 geplant.

Weitere Schlüsselpositionen im «Ducati Corse R&D – Factory MX Team», wie sich das erste Motocross-Team von Ducati offiziell nennt, kommen Davide Perni als Technical Manager, Corrado Maddii als Team Principal und Marco Maddii als Teammanager zu.

In Produktion gehen soll das neue Offroad-Bike in Borgo Panigale laut aktuellem Stand in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.