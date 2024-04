Jorge Prado (GASGAS): Erst Crash, dann Pole

WM-Leader Jorge Prado stürzte im freien Training und zog sich eine Knöchelverletzung zu, die ihn aber nicht daran hinderte, das Qualifikationsrennen zum dritten Lauf der Motocross-WM in Riola Sardo zu gewinnen.

MXGP Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo: Der spanische WM-Leader Jorge Prado stürzte im freien Training bei hoher Geschwindigkeit nachdem ein Kontrahent vor ihm unvermittelt die Spur gewechselt hatte. Glücklicherweise kam er mit einer leichten Knöchelverletzung davon und konnte zum Rennen antreten.

In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einer Rangelei und Romain Febvre ging zu Boden. Der Franzose musste das Rennen vom Ende des Feldes in Angriff nehmen. Noch bevor er in der dritten gewerteten Runde die Punkteränge der Top-10 erreichte, versagte sein Motorrad, so dass er das Rennen frustriert aufgeben musste.

Den Holeshot gewann Jeremy Seewer (Kawasaki), doch Jorge Prado (GASGAS) nutzte einen kleinen Fehler des Schweizers, um sofort die Führung zu übernehmen. Danach ließ er nichts mehr anbrennen, geriet zu keinem Zeitpunkt des Rennens unter Druck und gewann das Rennen souverän mit einem Vorsprung von 6,6 Sekunden vor Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings (KTM). 'The Bullet' setzte sich in der 5. Runde gegen Jeremy Seewer (Kawasaki) durch, der sich auf P4 qualifizierte.

«In den ersten Runden hatte ich noch ziemliche Schmerzen im Fuß», erklärte Sieger Jorge Prado, «aber im Rennen wurde es dann zum Glück immer besser. Ich habe versucht, mir die Kräfte für die Wertungsläufe am Sonntag einzuteilen.»

HRC-Neuzugang Roan van de Moosdijk qualifizierte sich auf P16. Die deutschen Fahrer beendeten das Qualifikationsrennen auf Rang 14 (Tom Koch), P17 (Maximilian Spies) und P27 (Mark Scheu).

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Riola Sardo:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Pauls Jonass (LT), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

8. Brian Bogers (NL), Fantic

9. Valentin Guillod (CH), Honda

10. Alvin Östlund (S), Honda

11. Kevin Horgmo (N), Honda

12. Ben Watson (GB), Beta

13. Isak Gifting (S), Yamaha

14. Tom Koch (D), KTM

15. Cornelius Toendel (N), KTM

16. Roan van de Moosdijk (NL), Honda

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Todd Kellett (GB), Yamaha

20. Tim Edberg (S), Honda

…

27. Mark Scheu (D), Husqvarna

28. (DNF) Ivo Monticelli (I), Beta

29. (DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 124 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 113, (-11)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 92, (-32)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 85, (-39)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 79, (-45)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 75, (-49)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 63, (-61)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 61, (-63)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 53, (-71)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 51, (-73)

…

17. Maximilian Spies (D), KTM, 15, (-109)

18. Tom Koch (D), KTM, KTM, 13, (-111)

19. Alvin Östlund (S), Honda, 7, (-117)

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-119)