Vorschau: Wird Agueda das erste Schlammrennen 2024? 03.05.2024 - 21:30 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP.com An Agueda findet der 5. Lauf der Motocross-WM statt

Die Wetteraussichten für den Grand-Prix of Portugal in Agueda sind kühl und regnerisch. Der fünfte WM-Lauf der Saison 2024 könnte also die Punktestände gehörig durcheinanderwirbeln.