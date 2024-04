Jeffrey Herlings (KTM): MX-Sonderschicht in Lyng

Red Bull KTM-Ass Jeffrey Herlings gönnt sich vor dem nächsten Lauf der Motocross-WM 2024 in Portugal einen weiteren Testlauf. Der Niederländer tritt in der britischen Serie an.

Die Motocross-WM 2024 macht auch an diesem Wochenende Pause, bevor es dann Anfang Mai nach Agueda in Portugal geht. Im Lager von Red Bull KTM nützt Jeffrey Herlings (29) aber auch dieses freie Wochenende zu einem Probelauf. Dieses Mal tritt der Niederländer als einziger MXGP-Star in Großbritannien beim Auftakt der Motocross-Meisterschaft in Lyng an.

Fakt ist: Für den fünffachen Weltmeister Herlings geht es weiterhin darum, Rennpraxis für die WM-Fights zu sammeln. In der WM-Tabelle belegt ‹The Bullet› aktuell Rang 4, hat aber nach vier Stationen schon 55 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Jorge Prado (Red Bull GASGAS).

Auch Jack Chambers – er fährt in der MX2-WM für das DRT-Team von Steve Dixon – wird in Lyng antreten. Er trifft bei den 250ern auf Routinier Tommy Searle. Und der mittlerweile 40-jährige Haudegen Billy MacKenzie tritt auf einer privaten Kawasaki in der 450er-Klasse an und wird somit gemeinsam mit Top-Mann Herlings am Gatter stehen.

Andere MXGP-Asse lassen es derzeit bedeutend ruhiger angehen. HRC-Hoffnungsträger Tim Gajser (27) genießt zum Beispiel sein neues, feudales Zuhause, das er sich in bevorzugter Hanglage hat erbauen lassen. Der Komplex umfasst auch eine unterirdische Garage, in welcher der Honda-Pilot Motorräder, Trophäen und seinen Kleintransporter abstellt.

Zwischendurch trainiert der Slowene in der Heimat auf seiner privaten Strecke ‹Tiga243Land› und in Italien auf erdigen Pisten. Zuletzt fuhr Gajser sogar auf der ehemaligen Piste von Marburg, wo lange Jahre die 125er- und 250er-WM zu Gast war.