MXGP-Kalender 2025: Rückkehr nach Australien

Ab der Saison 2025 wird die Motocross-WM nach Australien expandieren. Der Infront-Deal mit dem Hidden Valley Motorsports Complex Darwin läuft über zunächst fünf Jahre.

Die Motocross-WM wird nach 24 Jahren Pause ab der Saison 2025 wieder in Australien Station machen. Dies hat Promoter Infront Moto Racing am Freitag offiziell bekannt gegeben. Schauplatz für die Rückkehr soll ein neues Areal nahe der Hafenstadt Darwin im Northern Territory sein.

Die Piste im Hidden Valley Motorsports Complex Darwin wird extra für das Event errichtet. Der Termin für die Rückkehr nach Down Under soll im September 2025 erfolgen. Das Event, bei dem neben MXGP und MX2 auch in der Damen-Klasse gefahren wird, erhält Unterstützung von der Regierung des Northern Territory.

Promoter vor Ort in Australien ist die Northern Territory Events Company (NTMEC). Das Northern Territory ist für seine bemerkenswerte Landschaft bekannt und bei internationalen Touristen sehr beliebt. Im Vertrag gib es eine Option, welche besagt, dass das Abkommen innerhalb der ersten fünf Jahre verlängert werden kann.

Der Kalender für die Saison 2025 wird im Laufe des Jahres veröffentlicht. Australien war zuletzt mit Broadford im Kalender Motocross-WM. Der Schauplatz in der Provinz Viktoria stand 2000 und 2001 im Kalender. Aus der australischen ProMX-Serie kommen immer wieder Talente hervor, die sich nun direkt mit den GP-Stars messen können.

Durch den voraussichtlichen Termin im September könnte es sogar auch möglich werden, dass die australischen Lawrence-Brüder Jett und Hunter in ihrem Heimatland mit dabei sind. Die US-Motocross-Outdoor-Serie endet gewöhnlich Mitte September. Das Motocross der Nationen soll 2025 in den USA stattfinden.